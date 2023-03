Dyrektor generalny Formuły 1, Stefano Domenicali, zasugerował w swoich niedawnych komentarzach, że zamierza zrezygnować z piątkowych sesji treningowych podczas Grand Prix.

- Jestem zwolennikiem odwołania sesji treningowych, które są bardzo przydatne dla inżynierów, ale których nie lubi opinia publiczna - powiedział Domenicali podczas wizyty na inauguracyjnej rundzie MotoGP w Portugalii.

Argumenty przemawiające za skróceniem trzech jednogodzinnych sesji obejmują odbieranie możliwości zbierania danych inżynierom i kierowcom w celu zwiększenia prawdopodobieństwa popełniania błędów na torze.

Kierowca Mercedesa, George Russell, uważa, że ​​doświadczeni kierowcy F1 nie potrzebują dodatkowych okrążeń, więc kategorie FIA F2 i F3 powinny uzyskać dodatkowy czas na torze.

W odpowiedzi na pytanie, czy F1 potrzebne są trzy sesje treningowe, Russell powiedział:

- Myślę, że nie. Oczywiście, im więcej trenujesz, tym bardziej będziesz się rozpędzać i bardziej komfortowo będziesz prowadził samochód. Nie sądzę, żeby to było w porządku, że Formuła 1 ma trzy razy więcej treningów niż w kategoriach F3 i F2 - powiedział Brytyjczyk.

Russell zasugerował, że Domenicali mógł rozszerzyć ten pomysł, chcąc całkowicie wyrzucić trening, ale próby urozmaicenia harmonogramu przez właściciela F1, Liberty Media, poprzez dodanie wyścigów sprinterskich, poszerzyły jego horyzonty.

- Brak treningów to za mało. Początkowo nie byłem zwolennikiem wyścigów sprinterskich, ale naprawdę je polubiłem. Akcja w piątek jest niezbędna dla nas wszystkich, a także dla walorów rozrywkowych weekendu - dodał Russell.

Lando Norris z McLarena poparł pomysł, aby poświęcić więcej czasu FIA F2 i F3, poprawiając jakość serii, a ponadto spodobał mu się pomysł ograniczenia jazd, zwiększający presję, z jaką zmagają się kierowcy F1.

- Jeśli chodzi o mój czas w F2, kiedy widzisz koszt ścigania w tej serii w porównaniu z liczbą okrążeń, które otrzymujesz, to szokujące… to naprawdę głupie. Danie im większej ilości czasu na torze to zdecydowanie dobra rzecz dla młodszych kierowców - przyznał Norris.