Kierowcy Formuły 1 mają przedyskutować z FIA kontrowersje związane z pojawieniem się dźwigu na torze Suzuka. Rozmowy odbędą się na spotkaniu po drugiej sesji treningowej w Austin.

Pojawienie się dźwigu na torze po wypadku Carlosa Sainza podczas GP Japonii spowodowało natychmiastowe wywieszenie czerwonej flagi, aby uniknąć powtórki z przeszłości, kiedy tragicznemu w skutkach wypadkowi uległ Jules Bianchi.

Ciężki sprzęt pojawił się jednak na trasie jeszcze przed opuszczeniem toru przez wszystkich kierowców, co poskutkowało szalenie niebezpieczną sytuacją z udziałem Pierre'a Gasly'ego,

Dyskusja na temat tamtych wydarzeń będzie miała bardziej formalny charakter na odprawie dla kierowców, na której obecni będą dyrektorzy wyścigów z ramienia FIA - Niels Wittich i Eduardo Freitas.

- Myślę, że wszyscy jasno przedstawiliśmy swój punkt widzenia FIA. Nie chcemy tego widzieć. W 2014 roku straciliśmy Julesa w podobnym wypadku - przyznał Charles Leclerc.

Przewodniczący Stowarzyszenia Kierowców Grand Prix, George Russell, wskazał, że FIA ​​musi znaleźć rozwiązania, które sprawią, że korzystanie z pojazdów do obsługi toru będzie bezpieczniejsze.

- Wszyscy kierowcy wyrazili swoje obawy. Usiądziemy wspólnie na odprawie dla kierowców i usłyszymy, co FIA ma do powiedzenia ze swojej perspektywy. Wszyscy zgadzamy się, że to absolutnie nie było właściwe. Nigdy nie powinno dojść do takiej sytuacji. Musimy współpracować, aby znaleźć lepsze rozwiązanie - tłumaczył Russell.