FIA zdecydowała się na eksperyment związany z wyborem mieszanek na poszczególne segmenty kwalifikacji. Jedna z dwóch prób zostanie przeprowadzona w czasie weekendu z Grand Prix Emilii-Romanii.

W szczegółach chodzi o zmniejszenie liczby użytych w czasie wyścigowego weekendu opon. Każdy kierowca otrzyma jedenaście kompletów - o dwa mniej niż zwykle. W Q1 konieczne będzie użycie twardej mieszanki, w Q2 pośredniej, a w finałowym segmencie - miękkiej. Biorąc pod uwagę trzy dni zajęć, dostępne będą trzy komplety twardych opon i po cztery pośrednich i miękkich.

Zamysłem jest zmuszenie kierowców i zespołów do użyciu szerszej gamy opon i zniwelowanie liczby odpadów. Niewykorzystane podczas weekendu „gumy” przeznaczone są bowiem do utylizacji. Włodarze FIA zapewniają jednak, iż idea zostanie odrzucona, jeśli okaże się szkodą dla widowiska.

Spytani o opinie, kierowcy nie wypowiadali się z entuzjazmem o eksperymentalnych planach. Max Verstappen wyraził obawy przede wszystkim o dogrzanie twardej mieszanki w Q1.

- Mam nadzieję, że w Imoli nie będzie zimno. W przeciwnym wypadku może być bardzo trudno - uznał mistrz świata. - Wszyscy będą mieli tak samo, ale nie wydaje mi się, aby była potrzeba robienia tego typu rzeczy w kwalifikacjach. Nie widzę żadnych korzyści.

- Będzie lepiej jeśli popracujemy nad tym, by wszystkie samochody miały podobne osiągi, zamiast podkręcać to w ten sposób. Zrobiono to prawdopodobnie na pokaz.

Podobną opinią podzielił się zespołowy kolega Verstappena - Sergio Perez. Meksykanin zaznaczył, że w czasówce widowisko jest wystarczająco dobre.

- Myślę, że nie potrzebujemy tego. Jeśli spojrzymy na kwalifikacje w Bahrajnie, wszyscy byli blisko. Nie musimy niczego zmieniać.

- Zobaczymy, gdy tego spróbujemy, ale nie wydaje mi się, by była potrzeba jakichkolwiek zmian.

Trójgłos uzupełnił Charles Leclerc z Ferrari. - Nie czuję potrzeby żadnej zmiany, ale przekonamy się, kiedy to wypróbujemy.

Weekend na Imoli zaplanowano w dniach 19-21 maja.

