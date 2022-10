Zgodnie z najnowszym trendem organizacja F1 Experiences sprzedała na weekend w Meksyku setki pakietów, które zapewniają fanom dostęp do padoku. Kierowcy uważają jednak, że atmosfera jest przytłaczająca, a fani nagabują ich za każdym razem, kiedy próbują przedostać się z budynków hotelowych do garaży. Wielu zawodników uznaje to za brak szacunku dla ich przestrzeni osobistej.

Padok Formuły 1 stał się bardziej zatłoczony, odkąd Liberty Media otworzyło do niego dostęp i próbuje na tym zarabiać. W Meksyku osiągnięto jednak niespotykany dotychczas poziom, gdyż kierowcy są oblegani natychmiast po wyjściu na otwartą przestrzeń.

W sobotę, po zakończeniu sesji wywiadów po kwalifikacjach, kierowcy musieli zostać przeprowadzeni przez budynek gościnny FIA, podczas gdy niektóre zespoły zatrudniły dodatkowych ochroniarzy na zewnątrz swoich budynków gościnnych.

Temat dostępu kibiców do padoku został omówiony podczas piątkowej wieczornej odprawy kierowców. Większość przyznaje się do mieszanych uczuć związanych z tym, co dzieje się w Meksyku.

- W padoku jest mnóstwo ludzi. To dobrze, ponieważ pokazuje nam to, o ile większe jest zainteresowanie F1. Tutaj zawsze było szaleństwo, ale w tym roku jest szczególne. Z drugiej strony może musimy znaleźć coś, co pozwoli nam na łatwiejsze chodzenie po padoku - przyznał Charles Leclerc.

- Uwielbiam mieć wokół siebie fanów, gdy wszyscy nas dopingują, zwłaszcza, że ​​jestem Latynosem i łączy nas coś w rodzaju szczególnego związku. Proszę tylko wszystkich, aby zachowali spokój, kiedy jesteśmy w padoku, żeby nie naciskali ani nie krzyczeli za dużo - stwierdził Carlos Sainz.

Pierre Gasly przyznał z kolei dosyć otwarcie, że pobyt w Meksyku jest dla niego trudny.

- Niektórzy goście czasami nie szanują przestrzeni, której potrzebujemy. Ludzie przychodzą do nas przed kwalifikacjami i proszą o zdjęcia. To nasza praca i oczywiście dajemy fanom czas, kiedy tylko możemy, ale w ten weekend nie odważyłem się nawet wyjść z pomieszczeń zespołowych. Przyjechałem na tor i zauważyłem, że moja torba z paszportem była otwarta. Wcześniej nawet tego nie poczułem - relacjonował kierowca Alpha Tauri.

W sobotni wieczór kierowcy McLarena, Lando Norris i Daniel Ricciardo, długo rozmawiali o problemie ze zbyt entuzjastycznym podejściem niektórych kibiców.

- Uwielbiam mieć tu fanów, zwłaszcza gdy są to dzieci. Patrzą na nas z myślą, że pewnego dnia będą na naszym miejscu. Myślę, że to jest fajne. Ale starsi fani także nie mają szacunku dla naszej przestrzeni osobistej. Powinni czuć się szczęśliwi, że są na padoku i mogą być tak blisko nas - komentował Lando Norris.

Ricciardo popiera opinię swojego kolegi z zespołu, zauważając, że w ciągu sezonu sytuacja stawała się coraz poważniejsza, ponieważ F1 wpuszcza do padoku coraz więcej osób.

- Ten rok na pewno jest bardziej gorączkowy. Myślę, że to ma dwie strony. Kiedyś w padoku brakowało atmosfery. Pamiętam, że 8 czy 10 lat temu padok był faktycznie dość nudnym miejscem. Myślę, że powinno to być fajne miejsce, ale powinny być też granice. Przebywanie w padoku i posiadanie przepustki VIP to przywilej. Ludzie powinni działać z pewną dojrzałością i mieć szacunek, a w tym roku nie zawsze tak to wygląda. Ludzie tracą rozum - opowiadał Daniel Ricciardo.