Kierowcy wystosowali list

Działanie kierowców jest reakcją na karambol, do którego doszło podczas wznowienia rywalizacji w Grand Prix Toskanii. W środku stawki zderzyli się: Kevin Magnussen, Antonio Giovinazzi, Carlos Sainz i Nicholas Latifi.

Sędziowie ostatecznie wręczyli ostrzeżenia aż dwunastu kierowcom, którzy według nich w mniejszy lub większy sposób przyczynili się do kraksy. Masi dodał, że procedury ustalone podczas restartu nie zawiodły.

Romain Grosjean przedyskutował wypadek z innymi członkami GPDA: Sebastianem Vettelem i Alexandrem Wurzem oraz prawniczką Stowarzyszenia, Anastasią Fowle. Kierowcy chcą, aby FIA rozważyła zmiany w procedurach, które skutkować powinny zmniejszeniem prawdopodobieństwa powtórki groźnej sytuacji.

- Napisaliśmy list do Michaela Masiego i chcemy się dowiedzieć, co można zrobić lepiej - powiedział Grosjean. - Nie sądzę, aby jeden konkretny czynnik był kluczowy przy wypadku na Mugello. Raczej było to połączenie wielu okoliczności.

- Jednak niewykluczone, że kilka modyfikacji przepisów mogłoby pomóc. Wydaje mi się, iż mieliśmy sporo szczęścia, że nikt nie został ranny. A samochód wlatujący w ogrodzenie, za którym normalnie staliby kibice, wyglądał okropnie.

Niedawno w sprawie wypowiedział się również szef Haas F1 Team, Gunther Steiner wskazując serię NASCAR i strefę restartu jako ewentualny wzór do naśladowania.