Podobnie jak Ferrari we Fiorano, AlphaTauri również wykorzystało ostatnie dni stycznia do rozpoczęcia aktywności na torze w nowym roku. W ciągu ostatnich kilku lat taka „pobudka” podczas przerwy zimowej, przy wykorzystaniu bolidów w starszej specyfikacji, stała się cyklicznym elementem programów zespołów pod kątem przygotowań do kolejnych mistrzostw. Dla kierowców to okazja, do odzyskania rytmu i pewności za kierownicą samochodów, a dla mechaników oraz inżynierów stanowi przypomnienie wielu procedur.

Zespół z Faenzy podstawił na trening AT02 z 2021 roku. Do jazd włoska ekipa wytypowała „domowy” tor w Imoli.

Pomimo mroźnej aury nad brzegiem Santerno, we wtorek zaszczyt bycia pierwszym w akcji otrzymał Yuki Tsunoda. W środę przekazał kierownicę swojemu nowemu partnerowi Nyckowi de Vriesowi. Holender w tym roku zaliczy swoją pierwszą pełną kampanię w Formule 1.

Oficjalne testy przedsezonowe królowej sportów motorowych odbędą się w Bahrajnie w przyszłym miesiącu. Przy coraz bardziej napiętym harmonogramie, seria postanowiła przydzielić zespołom mniej czasu na pracę, zaledwie trzy dni podczas tej sesji. W tym aspekcie dla de Vriesa było przydatne, że mógł pojeździć już teraz, nawet jeśli to starsza wersja samochodu AlphaTauri.

Nie była to jednak dla niego pierwsza okazja do pracy z juniorską ekipą Red Bulla. Pod koniec ubiegłego roku wziął udział także w posezonowych testach F1 w Abu Zabi, podczas których wskoczył na cały dzień do AT03.

Z fizycznego punktu widzenia de Vries miał wiele do zrobienia, aby zaadaptować się do regularnych startów w F1. Tej zimy można było go regularnie spotkać w Red Bull Athlete Performance Center niedaleko Salzburga, gdzie kierowcy przy wykorzystaniu specjalistycznego sprzętu, odbywają kondycyjne przygotowania do sezonu wyścigowego.

Jeśli chodzi o najbliższe plany AlphaTauri, barwy auta dedykowane na tegoroczne mistrzostwa zostaną zaprezentowane 11 lutego na imprezie w Nowym Jorku.

