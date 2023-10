Podczas Grand Prix Stanów Zjednoczonych zebraliśmy cztery osoby, aby pomóc przybliżyć tą kwestę - byłego szefa zespołu Alpine, Otmara Szafnauera, jednego z czołowych prezenterów Formuły 1, Willa Buxtona oraz dwie twórczynie, Toni Cowan-Brown i Cristinę Mace.

Szafnauer zwrócił szczególną uwagę na Drive to Survive oraz przełom w otwartości Formuły 1 na rynek, po odejściu Berniego Ecclestone’a.

- Po pierwsze, umieszczenie sportu i wydarzeń zakulisowych w serwisie Netflix naprawdę, naprawdę pomogło. Sport od zawsze jest taki sam, ale za czasów Berniego była to ściśle strzeżona tajemnica. Netflix zdemaskował to i pokazał, jak naprawdę to wygląda - powiedział.

- Myślę, że drugą rzeczą, którą zrobiło Liberty i był to naprawdę genialny pomysł, to wprowadzenie limitu kosztów, aby najbogatsze zespoły nie miały tak dużej przewagi. I możemy konkurować. To naprawdę pomogło i będzie pomocne w przyszłości - dodał.

- Myślę, że kluczem do Drive to Survive była doskonała burza błędów, która doprowadziła do tego, że stało się tak genialne - mówił Buxton. - W pierwszym roku Mercedes i Ferrari nie chcieli mieć z tym nic wspólnego. Więc producenci znaleźli Gunthera Steinera, Daniela Ricciardo, Otmara i wszystkich tych wspaniałych ludzi, którzy nie walczyli o mistrzostwo świata, ale mieli wyjątkowe, fascynujące historie.

- Przyszła pandemia, wszystkim brakowało wydarzeń sportowych na żywo, siedzieliśmy w domach, umierając z braku dobrych treści - mówiła Cowan-Brown. - Potem wrócili twórcy i rynek się rozkręcił. Wtedy też pojawił się Tik Tok.

- To ciekawość - odpowiedziała Mace na pytanie, co przyciąga nowych fanów. - To sport, w którym ciągle się uczysz, samochody nieustannie się zmieniają, a my aktualizujemy przepisy co kilka lat. Zawsze są ludzie, którzy zadają pytania i chcą, abyś na nie odpowiedział. Dlatego musisz szukać coraz więcej i to właśnie te drobne szczegóły sprawiają, że Formuła 1 jest naprawdę wyjątkowa.

Średni wiek fana Formuły 1 wynosi 32 lata. Dla porównania w przypadku NBA jest to 42, a NFL 50. Organizatorzy docierają do młodej i dynamicznej publiczności innymi środkami. To głównie dla nich F1 otworzyła się na media społecznościowe oraz bezpośredni przekaz.