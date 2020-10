Klauzula nie dotyczy silnika

W piątek Honda ogłosiła, iż kończy swoje zaangażowanie w Formule 1 po sezonie 2021. Red Bull Racing i AlphaTauri stracą dostawcę silników. Oba zespoły austriackiego potentata rynku napojów energetycznych podpisały niedawno nowe Porozumienie Concorde, zobowiązujące je do pozostania w stawce F1.

Kontrakt Verstappena z ekipą z Milton Keynes wygasa w 2023 roku. Jednak już od zeszłego sezonu spekuluje się, iż w umowie znajdują się zapisy dotyczące osiągów samochodu RBR, pozwalające na skrócenie zobowiązań holenderskiego kierowcy. Domysły powróciły po ogłoszeniu decyzji przez Hondę, jednak Horner stwierdził, że klauzula nie jest związana z silnikiem.

- W jego kontrakcie nie ma takiej klauzuli - powiedział Horner na antenie Servus TV. - Umowy między kierowcą i zespołem mają charakter prywatny. Jednak z pewnością w przypadku Maxa nie ma klauzuli dotyczącej silnika.

- On jest ambitny, czuje się dobrze w zespole i wierzy w program Hondy. Myślę, że dostrzega również to, iż Honda plany silnikowe na sezon 2022 przyspieszyła o rok. To zachęcające i wierzę, iż w przyszłym sezonie zrobimy kolejny krok naprzód. On jest z tego powodu zadowolony, a do 2022 roku jeszcze długa droga.

Horner odniósł się również do prawdopodobnego odnowienia współpracy z Renault. Rozstanie w 2018 roku nie przebiegało w najlepszej atmosferze.

- Renault zmieniło się od czasu rozstania. Nowy zarząd wniósł powiew świeżości i pewne zmiany. Sprawy posuwają się do przodu.