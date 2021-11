Verstappen po rozczarowujących kwalifikacjach ruszał do wyścigu z trzeciego pola. Długi dojazd do pierwszego zakrętu mógł dać okazję do ataku. Holender tę okazję dostrzegł i z niej skorzystał, odważnym manewrem pokonując zarówno zdobywcę pole position - Valtteriego Bottasa, jak i Lewisa Hamiltona.

Od tego momentu rywalizacja była pod kontrolą lidera sezonu. Verstappen okrążenie po okrążeniu powiększał przewagę nad resztą stawki i niezagrożony dojechał do mety ponad 16 sekund przed Hamiltonem. Do pełni szczęścia zabrakło jedynie dodatkowego punktu za najszybsze okrążenie w wyścigu. Ten zabrał Verstappenowi Bottas.

Pytany o pierwsze - jak się okazało decydujące - metry wyścigu, Verstappen odparł:

- Fajnie było jechać we trzech, zajmując całą szerokość toru - przyznał triumfator. - Chodziło tylko o to, żeby zahamować jak najpóźniej. Utrzymałem się na torze i awansowałem z trzeciej na pierwszą pozycję.

- To w zasadzie ustawiło mój wyścig. Mogłem skoncentrować się na sobie. Samochód miał niesamowite tempo, więc jechałem po swojemu.

Rywalizację na Autodromo Hermanos Rodriguez obserwowało grubo ponad 100 tysięcy widzów, tworzących wspaniałą atmosferę i fetujących nie tylko Verstappena, ale przede wszystkim trzeciego na mecie, Sergio Pereza.

- To niesamowite. Oczywiście mamy Checo w zespole, ale za każdym razem kibice byli tutaj wspaniali. Kochają F1 i bardzo, bardzo miło tu być.

Verstappen powiększył swoją przewagę do dziewiętnastu punktów. Do końca sezonu pozostały cztery wyścigi. Kierowca RBR nie myśli jeszcze o końcowym triumfie.

- Przed nami jeszcze długa droga. Oczywiście, wygląda to dobrze, ale wszystko może się zmienić w jednej chwili. Nie mogę doczekać się Brazylii. Stamtąd też mam dobre wspomnienia.

Grand Prix Brazylii zaplanowano już na przyszły weekend.