Kocie ruchy Colapinto
Franco Colapinto nie przestaje być chwalony za refleks, dzięki któremu uniknął wypadku z LiamemLawsonem.
Franco Colapinto, Alpine
Autor zdjęcia: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images
Były kierowca Formuły 1, Anthony Davidson, i mistrz z 2009 roku Jenson Button zareagowali na manewr wyprzedzania, który pomógł zaraz po starcie Grand Prix Australii uniknąć poważnej kolizji Argentyńczyka z kierowcą Racing Bulls.
Colapinto, który rozpoczął wyścig z 16. miejsca, szybko dogonił mającego problemy ze startem Nowozelandczyka. Lawson ruszył bardzo powoli z ósmego pola startowego, zmuszając kierowcę Alpine do gwałtownego odbicia w prawo. Lawson później potwierdził, że na starcie „stracił całą moc”.
Po wyścigu w rozmowie z mediami Colapinto powiedział: - Zaraz po starcie o mało nie zderzyłem się z Liamem, który jechał bardzo wolno. Miałem naprawdę dużo szczęścia, że udało mi się przejechać pierwsze okrążenie.
Davidson po wyścigu obejrzał w ramach analizy nagranie z bolidu Colapinto i nie krył swojego zachwytu.
- Wow! Ależ on ma koci refleks – powiedział. – Dopiero jak odtworzyłem to w zwolnionym tempie, zobaczyłbym, co on robi za kierownicą. Jak on uniknął uderzenia w tylne koło Lawsona i w ścianę, to nie wiem. To niesamowite. Mógłbym to oglądać tysiąc razy.
Współprowadzący relację na Sky Sports F1, Button, dodał: - Tak, najbardziej niesamowite jest to, że nie widać tego, dopóki nie zobaczysz nagrania z samochodu. Z punktu widzenia kierowcy jest to przerażające i mam nadzieję, że widzieliśmy cos takiego po raz ostatni – dodał.
Udostępnij lub zapisz ten artykuł
Najnowsze wiadomości
Kocie ruchy Colapinto
Mistrzowie muszą gonić
Verstappen nie odpuszcza
Ferrari wraca do gry
Pierwsze przymiarki Bottasa
Perez nie oszczędza Red Bulla
Verstappen odda numer
Koniec ery Marko
Subskrybuj i uzyskaj dostęp do Motorsport.com za pomocą blokera reklam.
Od Formuły 1 po MotoGP relacjonujemy prosto z padoku, ponieważ kochamy nasz sport, tak jak Ty. Aby móc nadal dostarczać nasze fachowe dziennikarstwo, nasza strona korzysta z reklam. Mimo to chcemy dać Ci możliwość korzystania z witryny wolnej od reklam i nadal używać ad-blockera.
Najciekawsze komentarze