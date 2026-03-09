Przejdź do głównej treści
Formuła 1 GP Australii

Kocie ruchy Colapinto

Franco Colapinto nie przestaje być chwalony za refleks, dzięki któremu uniknął wypadku z LiamemLawsonem.

Piotr Furman Lydia Mee
Opublikowano:
Franco Colapinto, Alpine

Franco Colapinto, Alpine

Autor zdjęcia: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Były kierowca Formuły 1, Anthony Davidson, i mistrz z 2009 roku Jenson Button zareagowali na manewr wyprzedzania, który pomógł zaraz po starcie Grand Prix Australii uniknąć poważnej kolizji Argentyńczyka z kierowcą Racing Bulls.

Colapinto, który rozpoczął wyścig z 16. miejsca, szybko dogonił mającego problemy ze startem Nowozelandczyka. Lawson ruszył bardzo powoli z ósmego pola startowego, zmuszając kierowcę Alpine do gwałtownego odbicia w prawo. Lawson później potwierdził, że na starcie „stracił całą moc”.

Po wyścigu w rozmowie z mediami Colapinto powiedział: - Zaraz po starcie o mało nie zderzyłem się z Liamem, który jechał bardzo wolno. Miałem naprawdę dużo szczęścia, że ​​udało mi się przejechać pierwsze okrążenie.

 

Davidson po wyścigu obejrzał w ramach analizy nagranie z bolidu Colapinto i nie krył swojego zachwytu.

- Wow! Ależ on ma koci refleks – powiedział. – Dopiero jak odtworzyłem to w zwolnionym tempie, zobaczyłbym, co on robi za kierownicą. Jak on uniknął uderzenia w tylne koło Lawsona i w ścianę, to nie wiem. To niesamowite. Mógłbym to oglądać tysiąc razy.

Współprowadzący relację na Sky Sports F1, Button, dodał: - Tak, najbardziej niesamowite jest to, że nie widać tego, dopóki nie zobaczysz nagrania z samochodu.  Z punktu widzenia kierowcy jest to przerażające i mam nadzieję, że widzieliśmy cos takiego po raz ostatni – dodał.

Piotr Furman

