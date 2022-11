Cała tegoroczna stawka dwudziestu kierowców wzięła udział w kolacji w Abu Zabi na zaproszenie Lewisa Hamiltona. Impreza odbyła się z okazji przejścia na emeryturę Sebastiana Vettela.

Okazja tego typu odzwierciedlała poziom koleżeństwa pomiędzy zawodnikami, który znacząco poprawił się w ostatnich latach, gdy Stowarzyszenie Kierowców Grand Prix stało się zjednoczonym organem, w który zaangażowani są wszyscy kierowcy. W Abu Zabi kierowcy cieszyli się takim spotkaniem po raz pierwszy od GP Chin w 2016 roku.

- Pomyślałem, że to naprawdę ważne. Dlatego zapytałem wszystkich w Meksyku, czy będą chętni na kolację, aby pożegnać Seba. Nie jedliśmy takiej kolacji od lat. To był najlepszy wieczór ze wspaniałymi historiami. Seb jest również świetnym liderem, wygłosił wspaniałe przemówienie, próbując przekazać niektóre z doświadczeń, które nabył przez te lata, szczególnie młodszym chłopakom, ponieważ to oni są przyszłością - relacjonował Hamilton.

- Później zrobiliśmy sobie wspólne zdjęcie i wyobrażam sobie, że była to największa harmonia, jaką kiedykolwiek miała jakakolwiek grupa kierowców. Może nie w całej historii, bo są obrazy innych z przeszłości, ale na pewno w ciągu ostatnich 15 lat - stwierdził kierowca Mercedesa.

Zapytany przez Motorsport.com, czy taka kolacja stanie się teraz regularną imprezą, siedmiokrotny mistrz świata powiedział - Może sprawimy, że będzie to coroczna impreza. Może dodamy kolejną w ciągu roku. Ale jest też wiele rzeczy, które możemy zrobić jako zjednoczona grupa.

- Jest wiele rzeczy, które F1 musi naprawdę popchnąć do przodu pod względem akcji. Robimy wiele rzeczy w zakresie zrównoważonego rozwoju, ale naprawdę upewniamy się, że robimy wszystko, co najlepsze. Stowarzyszenie Kierowców Grand Prix może odegrać w tym rolę - podsumował Hamilton.