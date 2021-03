Kolejna operacja przed Alonso

Alonso miał wypadek w lutym podczas rowerowego treningu w szwajcarskim Lugano. Skręcający w lewo samochód wymusił pierwszeństwo. Hiszpan musiał gwałtownie hamować i zaliczył upadek, mocno uderzając się w twarz. Doszło do pęknięcia górnej szczęki i dwukrotny mistrz świata musiał przejść zabieg chirurgiczny.

39-latek ujawnił, że po zakończeniu sezonu czeka go kolejna operacja. Dodał również, że samo zdarzenie nie zakłóciło istotnie jego przygotowań do powrotu do stawki F1 i nie spodziewa się szczególnie negatywnego wpływu na prezentowaną formę.

- Szczerze mówiąc, nie spodziewam się żadnych problemów - powiedział Alonso, pytany o sprawę podczas konferencji prasowej w Bahrajnie. - Przez dwa czy trzy tygodnie trenowałem zupełnie normalnie. Poniedziałek i wtorek spędziłem w symulatorze, więc przygotowania nie zostały zbyt mocno zakłócone.

- Opuściłem kilka dni marketingowych i filmowych, co w pewien sposób mnie ucieszyło. Wczoraj po południu wszystko nadrobiłem. Czuję się dobrze. Od strony zawodowej wszystko jest w 100 procentach w porządku. Z kolei jeśli chodzi o życie osobiste, będą musieli mi usunąć dwie tytanowe płytki, które umieszczono w górnej szczęce. Nastąpi to na koniec rywalizacji.

- Tak więc po zakończeniu sezonu nadal coś się będzie działo, ale, jak powiedziałem, nie wpłynie to na moje życie zawodowe - wyjaśnił Fernando Alonso, który za kierownicą Alpine A521 zasiądzie po raz pierwszy podczas sobotniej części testów w Bahrajnie.