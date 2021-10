Silniki Mercedesa w tym sezonie mają problemy z niezawodnością.

Valtteri Bottas podczas weekendu we Włoszech otrzymał nową jednostkę napędową. Zamontowany silnik spowodował usterkę w trakcie wyścigu weekendu w Rosji przez co był zmuszony do wymiany ICE (silnik spalinowy). Teraz 32-latka czeka kolejna kara. Ze względu na to, że będzie to wymiana tylko silnika spalinowego, fiński kierowca zostanie cofnięty o 5 miejsc.

Inaczej prezentuje się sytuacja George'a Russella, który na weekend w Austin przyjechał z maksymalnie wykorzystanym limitem przydziału części na sezon. 23-latek skorzysta z czwartej jednostki napędowej, co sprawia, że rozpocznie wyścig z końca stawki.

Podobnej sytuacji znajduje się również Sebastian Vettel, który spodziewa się trudnego weekendu w Stanach Zjednoczonych ze względu na nałożoną karę.

Mercedes logo on the Mercedes garage in the paddock Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images