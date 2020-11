Kolejne testy nowych opon Pirelli

Pod koniec sezonu 2020 zespoły F1 sprawdzą ostateczną wersję nowych opon Pirelli szykowanych na przyszły rok. Testy odbędą się podczas drugiego treningu w Bahrajnie lub Abu Zabi.

To posunięcie włoskiej firmy następuje po udanych testach prototypów nowych konstrukcji, w Portimao, przed Grand Prix Portugalii. Ta praca pozwoliła Pirelli potwierdzić przyszłą specyfikację opon przed upływem wyznaczonego terminu przez FIA, który przypadał na pierwszego listopada.

Nowa konstrukcja opon ma na celu poprawę ich wytrzymałości w następstwie problemów, które pojawiły się na Silverstone na początku tego sezonu. Charakterystyką natomiast będą zbliżone do tych, wykorzystywanych obecnie.

- Przetestowaliśmy nowe opony w Portimao i przeprowadziliśmy analizę ich wyników na podstawie informacji zebranych od kierowców i danych telemetrycznych - przekazał szef Pirelli F1, Mario Isola, dla motorsport.com - To była dobra walidacja w trudnych warunkach, na nowym torze.

Kontynuując temat testów, dodał: - (W Portugalii) to był pierwszy raz, kiedy dostarczyliśmy różne prototypy zespołom. W przeszłości natomiast przekazywaliśmy dwa takie same zestawy wszystkim ekipom i kierowcom. Oznacza to, że nie wszyscy zawodnicy testowali opony, które zdecydowaliśmy się wykorzystać w sezonie 2021.

- Dlatego prowadzimy rozmowy z FIA i zespołami, aby ponownie przetestować wybrane opony przed jednym z nadchodzących wyścigów - wyjaśnił.

Chociaż Pirelli nie podało żadnych danych, zestaw zmienionych opon będzie nieco cięższy niż w 2020 roku, co doprowadzi do dalszego wzrostu minimalnej masy samochodu.