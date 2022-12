Ferrari po dobrym początku sezonu 2022 znacząco obniżyło loty w drugiej połowie kampanii i Red Bull Racing wyraźnie odjechał włoskiej stajni w obu tabelach. Niemal nieustannie krytykowany, Mattia Binotto postanowił zrezygnować z roli szefa Scuderii.

Dla wielu niespodziewanie, na jego następcę wybrano Vasseura. Romain Grosjean uważa, że to właściwy człowiek na właściwym miejscu. Z kolei posunięcie to zakwestionował już Helmut Marko. Do grona sceptyków dołączył również Nico Rosberg.

- To jest bardzo trudna rola - przyznał Rosberg. - Widzę, co robi Toto Wolff w Mercedesie, który jest obecnie najlepszym z szefów zespołów i jednym z najlepszych wszech czasów. Ferrari takich umiejętności jakoś nie może znaleźć.

- Zaliczyli świetny start w tym roku, gdy jako pierwsi postanowili skoncentrować się na rozwoju samochodu. Mieli więcej czasu i wykonali świetną robotę. Ich samochód był najlepszy w stawce, a Charles Leclerc prezentował wyjątkową formę. Jednak wszystko schrzanili w trakcie sezonu.

- Ferrari nie rozwijało się tak dobrze, jak Red Bull, a Włosi popełnili wiele błędów operacyjnych, więc ciągle pozostawali w tyle. Pod koniec sezonu ich samochód nie nadążał już za Red Bullem. Dlatego też, nie mam wielkich nadziei na kolejny sezon. Postawiłbym raczej, że to Mercedes powalczy.