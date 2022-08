Biorąc pod uwagę ekspansję Formuły 1 w Stanach Zjednoczonych i na Bliskim Wschodzie oraz pamiętając o ograniczeniu mówiącym o maksymalnie 24 wyścigach rocznie, istnieje realna szansa, że najbliższy weekend będzie na jakiś czas ostatnim, podczas którego królowa sportów motorowych zawita w Ardeny.

Spytany o swoją opinię na temat ewentualnej rezygnacji F1 z wyścigu w Spa, Norris odparł:

- Będę smutny. W dzisiejszych czasach wiele rzeczy zależy od pieniędzy i to jest problem. Czysty biznes.

Przesądzony wydaje się być los Grand Prix Francji. Z kolei przyszłość belgijskiej rundy zależy od tego czy już w przyszłym roku Formule 1 uda się zorganizować wyprawę do Afryki na tor Kyalami w RPA.

- Szkoda - powtórzył kierowca McLarena. - To jeden z najfajniejszych torów w kalendarzu. To historyczny wyścig dla Formuły 1. Tak jak Monako, które - z tego, co wiem - nie płaci wpisowego.

- Podobnie jest z Monzą. Czuję, że te tory powinny być tak długo, jak długo istnieć będzie Formuła 1.

Podobną opinią do Norrisa podzielił się niedawno Max Verstappen, uznając Grand Prix Belgii za swój numer jeden w kalendarzu.

Organizatorzy ze Spa przeprowadzili na torze warte 80 milionów euro prace modernizacyjne. W zakręcie Raidillon wybudowano nową trybunę. Zmieniono również układ barier i poszerzono pobocza w niektórych miejscach, by poprawić bezpieczeństwo oraz dostosować obiekt do wymogów wyścigów motocyklowych.