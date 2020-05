Kolejny krok przed Racing Point

30-letni kierowca podkreśla, że zbudowanie obecnego bolidu RP20 wymagało ogromnej ilości czasu i energii od inżynierów i pracowników zespołu. Meksykanin uważa, że nie należy lekceważyć pracy personelu brytyjskiej ekipy.

- Ważne jest, aby nie lekceważyć ich pracy. Włożyli wiele wysiłku w rozwój tego projektu - powiedział Perez.

Wiele zespołów skrytykowało podejście Racing Point, ale sposób działania ekipy z Silverstone jest zgodny z przepisami Formuły 1. Ostatecznie nie było formalnych protestów.

- Rzeczywiście, nie możemy zaprzeczyć, że nasz samochód jest podobny do Mercedesa, ale skoro istnieje możliwość zrobienia tego w taki sposób, podjęliśmy się tego. Jeśli jest samochód, na którym chcesz się wzorować, to jest to Mercedes. Nie było to jednak łatwe zadanie. Skopiowanie bolidu wymaga wiele pracy - kontynuował Perez.

Począwszy od 2021 roku Racing Point będzie w F1 już pod marką Aston Martin. Perez cieszy się z takiej perspektywy, ale przyznaje, że wraz z wejściem brytyjskiego producenta pojawią się wyższe oczekiwania.

- Ich powrót do Formuły 1 jako kultowej marki światowej stanowi ogromny bodziec dla zespołu, a jednocześnie wywiera dużą presję. Zespół musi zrobić kolejny krok naprzód. Myślę, że będzie to bardzo interesujące dla innych globalnych marek, jak również samego Astona. To wspaniała historia, którą opowiemy w Formule 1. Jestem bardzo dumny i zaszczycony, że mogę uczestniczyć w tym projekcie - podsumował.