Mistrz świata Formuły 2 z 2019 roku oraz zwycięzca kampanii 2020-21 w Formule E zaliczył w tym roku już dwa treningi. Przed Grand Prix Hiszpanii przejął Williamsa Alexa Albona, a na francuskim Paul Ricard miał okazję pojeździć Mercedesem Lewisa Hamiltona.

Teraz de Vries trafi do garażu Astona Martina. W pierwszym treningu na Autodromo Nazionale di Monza przejmie AMR22 Sebastiana Vettela. Występ został uzgodniony z ekipą Mercedesa, w której Holender pełni rolę rezerwowego.

Aby lepiej przygotować się do zajęć, 27-latek złożył wizytę w Silverstone i odbył sesję w symulatorze.

- Nie mogę doczekać się jazdy Astonem Martinem, zwłaszcza na tak legendarnym torze jak Monza - przekazał de Vries. - To będzie mój trzeci trening w tym sezonie i trzeci samochód F1. Daje mi to fantastyczny wgląd w to, jak działają bolidy i zespoły Formuły 1.

- Mam nadzieję, że wniosę jakiś świeży pogląd do zespołu i liczę, że przeprowadzimy program korzystny dla obu stron.

W tym sezonie każdy zespół musi na dwa treningi udostępnić swój samochód kierowcy z minimalnym doświadczeniem w Formule 1. Aston Martin uczyni to dopiero po raz pierwszy, więc do końca sezonu również Lance Stroll opuści jedne zajęcia.

Pierwszy trening przed Grand Prix Włoch ruszy w piątek o godzinie 14.