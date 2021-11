Już na początku sesji pojawiła się czerwona flaga. Nikita Mazepin zatrzymał się ledwo po opuszczeniu alei serwisowej. Kierowca Hassa miał problemy z silnikiem. Mechanicy amerykańskiej ekipy cofnęli bolid do swojego garażu.

Kolega z zespołu Rosjanina, Mick Schumacher wyjechał na tor, jednak po okrążeniu rozgrzewkowym zjechał do boksu. Jako pierwszy czas uzyskał Esteban Ocon (1:24.864). Francuz jechał na pośredniej mieszance. Chwilę później o prawie sekundę gorsze kółko wykręcił Lando Norris.

Z czasem co raz więcej kierowców zaczęło pojawiać się na torze. Nowym liderem stał się Lewis Hamilton. Brytyjczyk złożył trzy sektory w czas 1:23.152. Kierowca Mercedesa był na miękkiej mieszance. Za nim o 0.235 sekundy wolniejszy był Valtteri Bottas.

Pierre Gasly popełnił błąd i lekko wyjechał poza tor. Francuz zdołał powrócić do jazdy.

Pół godziny przed końcem Max Verstappen pobił czasy Lewisa Hamiltona we wszystkich trzech częściach toru i przejął pozycję lidera (1:23.121).

Trzy minuty później wynik Holendra został poprawiony przez dwójkę kierowców Mercedesa. Na pierwszym miejscu znalazł się Valtteri Bottas (1:22.573).

Max Verstappen ponownie miał problemy z systemem DRS. Płat tylnego skrzydła podczas dużych prędkości agresywnie trzepotał. Mechanicy w garażu starali się naprawić tę usterkę za pomocą kleju.

Carlos Sainz wyjechał za szeroko w zakręcie piętnastym. Hiszpan poprosił zespół, aby sprawdzić, czy podłoga nie została uszkodzona.

Siedem minut przed końcem Lewis Hamilton zjechał do boksu. Mechanicy wymienili w bolidzie Brytyjczyka przednie skrzydło. Całej sytuacji uważnie przyglądał się Christian Horner, który ma wątpliwości co do legalności części, których używa Mercedes.

Oprócz Calrosa Sainza błędy popełnili między innymi Charles Leclerc, Mick Schumacher oraz Lance Stroll.

Pod koniec sesji Bottas poprawił się na 1:22.310.

Wyniki - Trening 3