Norris zadebiutował w Formule 1 w 2019 roku i od tamtej pory związany jest z McLarenem. Niedawno podpisał z ekipą z Woking długoletni kontrakt.

22-latek posiada markę Quadrant, tworzącą m.in. rzeczy dla graczy i odzież. Przy okazji prezentacji nowej kolekcji Norris połączył siły z M-Sportem. Na szutrowym oesie w brytyjskiej Kumbrii kręcono klip promujący ubrania. Kierowca Formuły 1 nie zasiadł w podstawionym Fordzie Fiesta Rally2, ale z bliska obserwował przejazdy.

W rozmowie z Motorsport.com Norris przyznał, że dyscyplina go zainteresowała i chciałby w przyszłości wypróbować samochód rajdowy.

- W pewnym momencie chciałbym spróbować rajdów - powiedział Norris w rozmowie z Motorsport.com. - Nasza przyszła kolekcja w Quadrant ma nieco off-roadowy charakter, więc ostatnio nagraliśmy trochę materiału, włączając w to rajdy.

- I gdy po raz pierwszy to zobaczyłem, zdałem sobie sprawę jak szaleni są ci ludzie. Naprawdę zapragnąłem tego spróbować. Mógłbym zacząć na koniec roku od jakiegoś miejsca bez drzew. Chciałbym się po prostu przejechać. Bezpiecznie. Z barierami z opon.

- Kontrola nad samochodem, wrzucanie go, hamulec ręczny, wyczucie. To wszystko warto od czasu do czasu robić, by wiedzieć, jak panować nad autem, nie tylko w Formule 1. Podobnie jest z kartingiem. Wielu kierowców F1 lubi jeździć gokartami, ponieważ przywraca im to pewne wyczucie. Tak samo rajdy. Chciałbym po prostu spróbować czegoś nowego.

Spytany czy rozważa w przyszłości pełne zaangażowanie w rajdach, Norris odparł:

- Może pewnego dnia. Najpierw muszę tego spróbować, by przekonać się, jak to jest. Wygląda to świetnie. W życiu pojawiają się rzeczy, które chce się wypróbować. To wydaje się czymś takim.

Niedawno Citroena C3 Rally testował Max Verstappen, którego ojciec na poważnie zainteresował się rajdami. Pojedyncze występy ma na koncie również Valtteri Bottas z Alfy Romeo. Od rajdów nie stronili także Kimi Raikkonen czy Robert Kubica.

