Komatsu jednak został
Szef Haasa, Ayao Komatsu, ujawnił, że jeszcze nie tak dawno był bliski odejścia z amerykańskiego zespołu.
Oliver Bearman, Haas F1 Team, Ayao Komatsu, Haas F1 Team
Autor zdjęcia: Haas F1 Team
Japończyk wyjaśnił, że pełniąc w 2023 roku funkcję dyrektora ds. inżynierii torowej (szefem zespołu był Guenther Steiner) w zespole nie było transparentności ani spójności.
- Szczerze mówiąc, byłem gotowy odejść już w Baku '23 – powiedział Komatsu w podcaście High Performance.
To jedyny powód, dla którego nie odszedłem - Ayao Komatsu
- Po prostu nie mogłem sobie wyobrazić, jak w ten sposób pracując możemy iść naprzód. Ludzie nie rozmawiali ze sobą, nie było transparentności, nie było spójności, nie było dyskusji. Nie zachowywaliśmy się jak zespół.
- Położyłem wtedy wszystko na szali, bo nie lubię tracić czasu. Nie interesuje mnie tylko pojawianie się na torze wyścigowym, żeby tylko poprawić wyniki. W głębi duszy byłem bardzo blisko odejścia.
I choć 50-latek rozważał odejście z zespołu, jego lojalność wobec tych, którzy na nim polegali pozwoliła mu uwierzyć, że coś się zmieni i uzbroił się w cierpliwość.
- Przed odejściem powstrzymało mnie poczucie wielkiej odpowiedzialności. Są ludzie, którzy na mnie polegają i którzy liczą, że coś zmienię. Pomyślałem więc: OK, nie odejdę, dopóki nie zrobię wszystkiego, co się da.
- To jedyny powód, dla którego nie odszedłem - dodał.
Niecały rok po tym, gdy Steiner rozstał się z zespołem, Komatsu objął stanowisko szefa. W2024 roku, w swoim pierwszym sezonie w tej roli, doprowadził zespół do siódmego miejsca w klasyfikacji konstruktorów, co stanowiło znaczący postęp w porównaniu z ostatnim miejscem, które zespół zajął rok wcześniej.
Udostępnij lub zapisz ten artykuł
Najnowsze wiadomości
Ugochukwu mistrzem, Rovanpera 16.
Finlandia bez Ouninpohji
Barwy wojenne Williamsa
Komatsu jednak został
Pierwsze przymiarki Bottasa
Perez nie oszczędza Red Bulla
Verstappen odda numer
Koniec ery Marko
Subskrybuj i uzyskaj dostęp do Motorsport.com za pomocą blokera reklam.
Od Formuły 1 po MotoGP relacjonujemy prosto z padoku, ponieważ kochamy nasz sport, tak jak Ty. Aby móc nadal dostarczać nasze fachowe dziennikarstwo, nasza strona korzysta z reklam. Mimo to chcemy dać Ci możliwość korzystania z witryny wolnej od reklam i nadal używać ad-blockera.
Najciekawsze komentarze