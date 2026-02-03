Przejdź do głównej treści
Zasubskrybuj

Zarejestruj się za darmo

  • Szybki dostęp do ulubionych artykułów

  • Zarządzanie powiadomieniami o najświeższych wiadomościach i ulubionych kierowcach

  • Wyraź swoją opinię poprzez komentowanie artykułów

Motorsport prime

Poznaj kontent premium
Zasubskrybuj
Formuła 1

Komatsu jednak został

Szef Haasa, Ayao Komatsu, ujawnił, że jeszcze nie tak dawno był bliski odejścia z amerykańskiego zespołu.

Piotr Furman Lydia Mee
Opublikowano:
Oliver Bearman, Haas F1 Team, Ayao Komatsu, Haas F1 Team

Oliver Bearman, Haas F1 Team, Ayao Komatsu, Haas F1 Team

Autor zdjęcia: Haas F1 Team

Japończyk wyjaśnił, że pełniąc w 2023 roku funkcję dyrektora ds. inżynierii torowej (szefem zespołu był Guenther Steiner) w zespole nie było transparentności ani spójności.

- Szczerze mówiąc, byłem gotowy odejść już w Baku '23 – powiedział Komatsu w podcaście High Performance.

To jedyny powód, dla którego nie odszedłem - Ayao Komatsu

- Po prostu nie mogłem sobie wyobrazić, jak w ten sposób pracując możemy iść naprzód. Ludzie nie rozmawiali ze sobą, nie było transparentności, nie było spójności, nie było dyskusji. Nie zachowywaliśmy się jak zespół.

- Położyłem wtedy wszystko na szali, bo nie lubię tracić czasu. Nie interesuje mnie tylko pojawianie się na torze wyścigowym, żeby tylko poprawić wyniki. W głębi duszy byłem bardzo blisko odejścia.

I choć 50-latek rozważał odejście z zespołu, jego lojalność wobec tych, którzy na nim polegali pozwoliła mu uwierzyć, że coś się zmieni i uzbroił się w cierpliwość.

- Przed odejściem powstrzymało mnie poczucie wielkiej odpowiedzialności. Są ludzie, którzy na mnie polegają i którzy liczą, że coś zmienię. Pomyślałem więc: OK, nie odejdę, dopóki nie zrobię wszystkiego, co się da.

Czytaj również:

- To jedyny powód, dla którego nie odszedłem - dodał.

Niecały rok po tym, gdy Steiner rozstał się z zespołem, Komatsu objął stanowisko szefa. W2024 roku, w swoim pierwszym sezonie w tej roli, doprowadził zespół do siódmego miejsca w klasyfikacji konstruktorów, co stanowiło znaczący postęp w porównaniu z ostatnim miejscem, które zespół zajął rok wcześniej.

Udostępnij lub zapisz ten artykuł

Poprzedni artykuł Rezerwy Haasa

Najciekawsze komentarze

Więcej o
Piotr Furman

Finlandia bez Ouninpohji

WRC
WRC
Finlandia bez Ouninpohji

Barwy wojenne Williamsa

Formuła 1
Formuła 1
Barwy wojenne Williamsa

Pierwsze przymiarki Bottasa

Prime
Formuła 1
Prime
Formuła 1
Abu Dhabi Testing
Pierwsze przymiarki Bottasa
Więcej o
Esteban Ocon

Wróżby Ocona

Formuła 1
Formuła 1
Wróżby Ocona

Ocon: Musimy o wszystkim zapomnieć

Formuła 1
Formuła 1
Haas launch
Ocon: Musimy o wszystkim zapomnieć

Vasseur wierzył w Bearmana

Prime
Formuła 1
Prime
Formuła 1
GP Mexico City
Vasseur wierzył w Bearmana
Więcej o
Haas F1 Team

Rezerwy Haasa

Formuła 1
Formuła 1
Rezerwy Haasa

Russell pod wrażeniem

Formuła 1
Formuła 1
Barcelona-Catalunya Pre-Season Testing
Russell pod wrażeniem

Bearman nie czuje entuzjazmu

Prime
Formuła 1
Prime
Formuła 1
GP Las Vegas
Bearman nie czuje entuzjazmu

Najnowsze wiadomości

Ugochukwu mistrzem, Rovanpera 16.

Inne serie wyścigowe
Misc Inne serie wyścigowe
Ugochukwu mistrzem, Rovanpera 16.

Finlandia bez Ouninpohji

WRC
WRC WRC
Finlandia bez Ouninpohji

Barwy wojenne Williamsa

Formuła 1
F1 Formuła 1
Barwy wojenne Williamsa

Komatsu jednak został

Formuła 1
F1 Formuła 1
Komatsu jednak został

Prime

Poznaj pakiet premium

Pierwsze przymiarki Bottasa

Prime
Formuła 1
Prime
Formuła 1
Abu Dhabi Testing
Autor Piotr Furman
Pierwsze przymiarki Bottasa

Perez nie oszczędza Red Bulla

Prime
Formuła 1
Prime
Formuła 1
Autor Piotr Furman
Perez nie oszczędza Red Bulla

Verstappen odda numer

Prime
Formuła 1
Prime
Formuła 1
Autor Piotr Furman
Verstappen odda numer

Koniec ery Marko

Prime
Formuła 1
Prime
Formuła 1
Autor Piotr Furman
Koniec ery Marko
Zobacz więcej