Japończyk wyjaśnił, że pełniąc w 2023 roku funkcję dyrektora ds. inżynierii torowej (szefem zespołu był Guenther Steiner) w zespole nie było transparentności ani spójności.

- Szczerze mówiąc, byłem gotowy odejść już w Baku '23 – powiedział Komatsu w podcaście High Performance.

To jedyny powód, dla którego nie odszedłem - Ayao Komatsu

- Po prostu nie mogłem sobie wyobrazić, jak w ten sposób pracując możemy iść naprzód. Ludzie nie rozmawiali ze sobą, nie było transparentności, nie było spójności, nie było dyskusji. Nie zachowywaliśmy się jak zespół.

- Położyłem wtedy wszystko na szali, bo nie lubię tracić czasu. Nie interesuje mnie tylko pojawianie się na torze wyścigowym, żeby tylko poprawić wyniki. W głębi duszy byłem bardzo blisko odejścia.

I choć 50-latek rozważał odejście z zespołu, jego lojalność wobec tych, którzy na nim polegali pozwoliła mu uwierzyć, że coś się zmieni i uzbroił się w cierpliwość.

- Przed odejściem powstrzymało mnie poczucie wielkiej odpowiedzialności. Są ludzie, którzy na mnie polegają i którzy liczą, że coś zmienię. Pomyślałem więc: OK, nie odejdę, dopóki nie zrobię wszystkiego, co się da.

- To jedyny powód, dla którego nie odszedłem - dodał.

Niecały rok po tym, gdy Steiner rozstał się z zespołem, Komatsu objął stanowisko szefa. W2024 roku, w swoim pierwszym sezonie w tej roli, doprowadził zespół do siódmego miejsca w klasyfikacji konstruktorów, co stanowiło znaczący postęp w porównaniu z ostatnim miejscem, które zespół zajął rok wcześniej.