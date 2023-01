Haas od momentu dołączenia do Formuły 1 w 2016 roku technicznie współpracuje z Ferrari, używając niektórych części dostarczonych przez Scuderię, jednak w zgodzie z wytycznymi zawartymi w regulacjach technicznych. W Maranello przygotowano również oddzielny budynek z myślą o Haasie, a ekipę wzmocnił m.in. Simone Resta, wcześniej związany z działem projektowym włoskiej stajni.

Po dwóch mało udanych kampaniach, w tym przede wszystkim tej z 2021 roku, w minionym sezonie Haas odbił się od dna i zajął ósme miejsce w tabeli konstruktorów. Niezła forma VF-22, zwłaszcza na początku rywalizacji, ponownie wzbudziła komentarze obozów rywali, kwestionujących zasadność tak bliskiej technicznej kooperacji z Ferrari.

Pytany o powyższe opinie, Steiner przyznał, że po tych wszystkich latach już się zdążył do nich przyzwyczaić.

- Jeśli dobrze ci idzie, znaczy, że musiałeś kopiować - powiedział w rozmowie z Motorsport.com. - Jeśli radzisz sobie słabo, nikogo to nie obchodzi.

- Podchodzimy do tego na zasadzie: „W porządku, gadajcie sobie dalej. Już to słyszeliśmy. To jak zdarta płyta”. Mnie to mało interesuje. Naprawdę już mniej nie mógłbym się tym przejmować.

Po rozstaniu z Uralkali na początku 2022 roku - będącym konsekwencją rosyjskiej inwazji na Ukrainę - Haas cały sezon pozostawał bez sponsora tytularnego. Tym podczas nadchodzącej kampanii będzie firma MoneyGram, a Steiner liczy, że finanse ekipy będą na niezłym poziomie.

- 2020 rok nie był łatwy ze względu na pandemię, która wtedy wybuchła. A teraz [dołączenie sponsora] stawia nas w dobrej sytuacji. Czy najlepszej w historii? Sądzę, że na początku [przygody] byliśmy bardzo solidni w każdym obszarze. Kiedy wchodziliśmy w 2016 roku, nie było limitu budżetowego, więc nawet jeśli twoja sytuacja finansowa jest nie najgorsza, i tak jesteś z tyłu pod tym względem.

- Jednak teraz w porównaniu z innymi zespołami jesteśmy konkurencyjni finansowo. Nawet nie tyle konkurencyjni, co po prostu na równi.