Komfortowy wyścig Hamiltona

Max Verstappen minął metę jako drugi - 24 sekundy za Mercedesem numer 44. Valtteri Bottas pod koniec jeszcze raz zmienił opony i ustanowił nowy rekord toru - 1.18,183. Poprzedni rekord należał od dwóch lat do Daniela Ricciardo (1.18,441).

Sergio Pérez pojechał na jeden stop i byłby czwarty, gdyby nie kara 5 sekund za zignorowanie niebieskich flag. Czwartą lokatę przejął Lance Stroll - zdublowany przez Hamiltona.

Punktowaną dziesiątkę uzupełnili Carlos Sainz, Sebastian Vettel, Alex Albon, Pierre Gasly i Lando Norris. Problem elektryczny wyeliminował Charlesa Leclerca.

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11 EQ Performance, leads Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11 EQ Performance, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16, Lance Stroll, Racing Point RP20, Sergio Perez, Racing Point RP20, and Alex Albon, Red Bull Racing RB16, at the start

