Toto Wolff powiedział po Grand Prix Bahrajnu, że nadszedł czas, aby przyjrzeć się zmianie kierunku rozwoju Mercedesa, i że nie będzie oszczędzania żadnego z wcześniejszych pomysłów.

Definicja tego, czym będzie nowa koncepcja bolidu Mercedesa, była tematem rozmów w ostatnich tygodniach.

Wolff wyjaśnił, że zmiany wykraczają poza porzucenie koncepcji maksymalnie uszczuplonych sekcji bocznych, które zespół przeniósł z zeszłorocznego W13 do obecnego samochodu.

Przemawiając w filmie Mercedesa w formie sesji pytań i odpowiedzi, dyrektor techniczny Mike Elliott przyznał, że definicja tego pojęcia jest dość luźna.

- Po Bahrajnie musieliśmy zaakceptować, że nie jesteśmy tam, gdzie chcieliśmy być. Musieliśmy przyjrzeć się wszystkim rzeczom, które składają się na nasz samochód i ustalić, co możemy robić inaczej, jak możemy uzyskać lepsze osiągi, ponieważ mamy znaczną stratę do czołówki - powiedział Elliott.

Lewis Hamilton, Mercedes, Max Verstappen, Red Bull Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

- Inżynierowie są zajęci patrzeniem na aerodynamikę. Analizują kształt samochodu, geometrię sekcji bocznych i podłogi, w poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie, czy przegapiliśmy jakąś sztuczkę? Patrzymy również w sferę symulacji, czy celujemy we właściwe rzeczy. Badamy mechaniczne ustawienie samochodu. Staramy się to robić tak szybko, jak to możliwe - kontynuował dyrektor techniczny Mercedesa.

- Chcemy rywalizować z przodu stawki, a jedyny sposób, w jaki to zrobimy, to zaakceptowanie, że nie jesteśmy na pozycji, na której chcielibyśmy być, oraz walka i ciężka praca, aby tam wrócić - dodał Elliott.

Mike Eliott podkreślił, że słabe wyniki bolidu W14 w Bahrajnie były kubłem zimnej wody dla stajni z Brackley, ale zaznaczył, że dodało to zespołowi energii do poszukiwania rozwiązań.

- Oczywiście Bahrajn był prawdziwym sprawdzianem. Znalezienie się w sytuacji, w której się znajdujemy, było prawdziwym rozczarowaniem dla całego zespołu. Ale musimy przez to przejść i zastanowić się, co zamierzamy z tym zrobić? Jak zamierzamy posunąć się do przodu? - pytał dyrektor techniczny Mercedesa.