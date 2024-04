Verstappen został zmuszony do wycofania się w początkowej fazie wyścigu w Melbourne po tym, jak jego hamulce przegrzały się - wyglądało na to, że klocek hamulcowy zaciął się na tarczy z powodu problemu związanego z zaciskiem.



Choć Red Bull nie udzielił szczegółowych wyjaśnień na temat tego, co dokładnie spowodowało awarię, pojawiły się różne teorie.



Jedna z nich głosi, że winowajcą było niedokręcenie przez zespół śruby, która miała kluczowe znaczenie dla prawidłowego działania zacisku hamulcowego.



Verstappen podczas czwartkowych wywiadów zdawał się potwierdzać teorie krążące w padoku, sugerując, że był to bardziej problem proceduralny niż błąd konstrukcyjny.



- Ostatecznie to nie był duży problem, ale oczywiście trzeba to odpowiednio zabezpieczyć. Procedury zostaną nieco zmienione, aby upewnić się, że to się nie powtórzy.



Główny inżynier Red Bulla, Paul Monaghan wyjaśnił jednak, że sytuacja była bardziej skomplikowana.



Powiedział, że wiązało się to z łańcuchem wydarzeń, które potencjalnie rozpoczęły się już wtedy, gdy wymagana była dodatkowa praca po problemach Verstappena podczas pierwszego treningu.

- W sobotę pojawiły się niejasne sygnały, że może coś jest nie tak, ale nie było nic, co wskazywałoby, że to nas zawiedzie podczas niedzielnego wyścigu. Było więc wiele rzeczy.

- Jeśli zdołamy zatrzymać błędną sekwencję zdarzeń, uda nam się zatrzymać problem. Wprowadzamy więc niewielkie zmiany, aby spróbować przerwać tę sekwencję w przypadku tego konkretnego zdarzenia. Ma to zastosowanie do każdego z naszych bolidów, ponieważ jeśli istnieje sekwencja zdarzeń, która prowadzi do wycofania się z wyścigu, staramy się ją przerwać, zanim do tego dojdzie.



Monaghan wyjaśnił, że niektóre krótkoterminowe poprawki zostały wprowadzone na GP Japonii, podczas gdy inne aspekty pojawią się w przyszłości.



- Wprowadziliśmy pewne subtelne zmiany. W rzeczywistości jest to długoterminowy proces, aby spróbować poradzić sobie z kanałami chłodzącymi.



- Oczywiście nie dążymy do powtórki, więc na ten moment chcemy wprowadzić doraźne poprawki po wycofaniu bolidu podczas Grand Prix Australii. W przyszłości pojawią się bardziej długofalowe zmiany, gdy będziemy mogli wprowadzić poprawki po układu hamulcowego



Jednak pomimo kontynuowania prac nad tą kwestią, Monaghan wyraził przekonanie, że problem się nie powtórzy. Zapytany, czy taki problem może się ponownie pojawić w przyszłości, powiedział stanowczo: "Wątpię, nie powinno się to zdarzyć".