Kontrola wyścigu sięgnęła po wirtualny samochód bezpieczeństwa po tym, jak z powodu awarii silnika zatrzymała się Alfa Romeo Zhou Guanyu. Gdy samochód Chińczyka został uprzątnięty, zespoły otrzymały wiadomość o zakończeniu okresu neutralizacji.

Zgodnie z regulaminem sportowym F1 po wysłaniu wiadomości mija nie więcej niż 15 sekund do pojawienia się zielonej flagi. Na Paul Ricard tak się jednak nie stało, a komunikat trzeba było wysłać ponownie.

Opóźnienie skutkowało dezorientacją niektórych kierowców, a Sergio Perez argumentował, że właśnie przez błędne informacje dotyczące restartu stracił trzecią pozycję na rzecz George’a Russella.

Czytaj również: Błędna informacja zmyliła Pereza

FIA wyjaśniła, że zamieszanie spowodowane było problemem z systemem komputerowym. Kontrola wyścigu musiała użyć zapasowego rozwiązania, które zadziałało bez zarzutu, ale opóźnienia nie dało się uniknąć.

Druga wiadomość o zakończeniu VSC została wysłana, ponieważ wystąpił problem ze sprzętem, który doprowadził do automatycznego przełączenia na systemy zapasowe. Te zadziałały dokładnie tak jak powinny - brzmi oświadczenie.

Te same informacje są wysyłane do wszystkich zespołów jednocześnie. Z kolei czas odliczany do zielonej flagi na końcu VSC jest zawsze losowy.