W sezonie 2021 wiele zespołów Formuły 1 zamierza wcześniej przerwać prace rozwojowe nad swoimi tegorocznymi bolidami, aby przygotować się do zupełnie nowej ery w królowej sportów motorowych, która nastąpi już od przyszłego roku.

Potrójna bitwa, w której McLaren, Ferrari i AlphaTauri walczą o trzecie miejsce w mistrzostwach konstruktorów, może sugerować, że będą chcieli dłużej pracować nad aktualizowaniem obecnych bolidów. Jednak szef zespołu z Woking, Andreas Seidl, zapewnił, że ta rywalizacja nie odegra dużej roli w decyzjach McLarena.

- Oczywiście nie wiem, jakie założenia ma Ferrari - powiedział Seidl. - My mamy jasny plan, co należy zrobić w tym roku i kiedy przystąpić do pracy pod kątem następnego. Oczywiście decyzja ta zależy nie tylko od tego, jak w danym momencie będziemy wyglądali na tle Ferrari czy AlphaTauri.

- Zależy to również od tego, czy zobaczymy duży potencjał w kontekście dalszego rozwoju, co wiąże się z większą ilością pracy w tunelu aerodynamicznym. Natomiast jeśli okaże się, że dotarliśmy już do pewnego limitu, możemy przerwać pracę nawet wcześniej niż zakładaliśmy.

- Mamy więc jasny plan, ale jesteśmy też gotowi na elastyczne podejście. Wszystko zależy od tego, czy dostrzeżemy w tej konstrukcji jeszcze większy potencjał - zakończył.

Po dwóch rundach tegorocznych mistrzostw McLaren zajmuje trzecie miejsce w klasyfikacji konstruktorów, ma punkt przewagi nad Ferrari.

