Russell zastąpił Lewisa Hamiltona w Mercedesie podczas Grand Prix Sakhiru. Mistrz świata musiał wtedy pauzować ze względu na zakażenie koronawirusem.

Nieudany pit stop, oraz przebita opona w końcówce wyścigu sprawiły, że Brytyjczyk stracił szansę na pierwsze zwycięstwo w F1. Na finał sezonu 2020, Grand Prix Abu Zabi, powrócił za kierownicę samochodu Williamsa, już bez nadziei na dobre wyniki.

Chociaż nie może ujawnić żadnych tajemnic Mercedesa, zdobył kilka cennych wskazówek, jak poprawić bolid ekipy z Groove na sezon 2021.

- Miał świetny start w Mercedesie i kilka dobrych występów w naszym samochodzie. Brakuje nam jednak regularności - powiedział Dave Robson, szef działu osiągów Williams Racing.

- To zależy od tego, jak przygotowują samochód, ale też co robią kierowcy - kontynuował. - (George) ma już kilka pomysłów, np. co należy zmienić w przypadku łopatki sprzęgła, jak wszystko poprawić pod względem ergonomii. Z pewnością przyjrzymy się temu przez zimę.

- Mamy zupełnie inne układy napędowe, ale ciekawe jest zachowanie opon oraz przyczepność na starcie, czyli obszar zależny również od sprzęgła. Myślę, że w tej kwestii możemy wiele się nauczyć.

Pomimo tej samej jednostki napędowej, projekty bolidów Mercedesa i Williamsa są zupełnie inne. Pewnych rozwiązań nie da się przenieść, ale wg Robsona niektóre koncepcje związane z osiągami, mogą pomóc jego zespołowi.

- Tempo naszego samochodu jest uderzająco inne i nie możemy dać George’owi bolidu takiego, jakiego by sobie życzył - dodał. - Natomiast gdy usiądziemy z nim do rozmów, spróbujemy zmienić sposób ustalania naszych priorytetów.