Od przyszłego roku miejsce Antonio Giovinazziego w Alfie Romeo zajmie Guanyu Zhou. Nie jest tajemnicą, że pierwszy Chińczyk w Formule 1 wnosi ze sobą pokaźne wsparcie finansowe. Uważa się, że konto ekipy z Hinwil zostanie zasilone kwotą 30 milionów dolarów.

Szef Alfy Romeo - Frederic Vasseur zapytany, ile pieniędzy przyniósł ze sobą Zhou odparł, że nie chodzi tylko o jego zaplecze budżetowe. Uważa, że królowa sportów motorowych może teraz umocnić swoją pozycję w Chinach, co będzie korzystne również dla innych zespołów.

- Myślę, że to ogromna szansa dla zespołu, dla naszych obecnych sponsorów, pozostałych dziewięciu ekip, jak i ogólnie dla Formuły 1 - powiedział Vasseur dla Motorsport-Total.com. - To naprawdę ważne, jeśli chcemy się rozwijać, ale podejście takie tyczy się również całej F1. Otwarcie się na nowy rynek, taki jak Chiny, ma sens.

- Myślę, że Zhou będzie idealnym ambasadorem naszego sportu, ponieważ radził sobie bardzo dobrze w seriach juniorskich, znacznie lepiej niż jakikolwiek inny Chińczyk przed nim. Wiem jednak, że czeka go duże wyzwanie. Zawsze tak jest, gdy wchodzi się do Formuły 1 - kontynuował.

Zhou oczywiście wnosi własny pakiet sponsorski, ale jego przybycie jest również korzystne dla pozostałych partnerów zespołu. Alfa Romeo sprzedaje samochody w Chinach, a sponsor tytularny Orlen również ma silną pozycję na tamtejszym rynku.

- Wszyscy są zachwyceni - podkreślił Vasseur. - Nie chodzi tylko o Alfę Romeo czy Orlen. Każdy stara się rozwijać stosunki handlowe z Chinami i jest to najlepszy sposób, aby to zrobić. Mamy nadzieję, że w nadchodzących sezonach na pokład wejdzie więcej chińskich firm.

Podkreśla, że za zatrudnieniem Zhou, który na dwie rundy przed końcem sezonu Formuły 2 zajmuje drugie miejsce w mistrzostwach, kryło się wiele argumentów.

- Komercyjna strona jest kluczowa w kontekście jego kontraktu i błędem byłoby odrzucenie Zhou jako paydrivera. W obecnej stawce jest też wielu innych zawodników na podobnych zasadach. Jest też jednak obiecującym talentem, który w swojej karierze wykazuje stałą tendencję wzrostową. Przywiązuję dużą uwagę do serii juniorskich. W zeszłym roku spisywał się dobrze w Formule 2 i w tym sezonie też wszystko idzie mu bardzo dobrze. Zdobył dwa czy trzy pole position. Odniósł kilka zwycięstw. Myślę, że jeśli jesteś w stanie wygrać na Silverstone to dobry znak. Widać, że się poprawia, a to oznacza, że jest mądry i wykonuje swoją pracę krok po kroku. Kto wie, czy będzie mistrzem serii w tym roku, czy nie? Jest jeszcze trochę za wcześnie, aby to stwierdzić.

Natomiast po raz kolejny wyjaśniając podpisanie umowy z Bottasem, stwierdził: - Zdobył trzy z ostatnich pięciu pole position Mercedesa, a to wiele mówi. Dodatkowo w 2022 roku czeka nas zmiana przepisów. Nie chciałbym zaczynać sezonu z dwoma nowicjuszami, potrzebuję kogoś doświadczonego.

W zeszłym tygodniu potwierdzono, że PKN Orlen pozostanie sponsorem tytularnym zespołu. Robert Kubica nadal będzie pełnił rolę kierowcy rezerwowego i testowego.