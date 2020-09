Koszulka Hamiltona pod lupą FIA

Zarówno przed, jak i po niedzielnym wyścigu na Mugello Hamilton miał na sobie koszulkę, na której z przodu widniał napis: „Aresztujcie policjantów, którzy zabili Breonnę Taylor”, z tyłu zaś wizerunek Taylor oraz dopisek „Wypowiedz jej imię”.

Taylor, czarnoskóra technik medyczna, została zastrzelona w swoim domu podczas interwencji policji. Funkcjonariusze oddali w jej kierunku osiem strzałów, odpowiadając na atak ze strony jej chłopaka, który mylnie wziął ich za intruzów.

Hasła i wymowa treści widniejących na koszulce Hamiltona obudziły głosy, iż był to polityczny manifest. W sprawie oświadczenie wydał Mercedes, zespół, którego barwy reprezentuje sześciokrotny mistrz świata.

Nie wprowadzamy polityki do F1. Są to kwestie związane z prawami człowieka, które staramy się podkreślić. To spora różnica.

Uważa się, iż FIA przygląda się sprawie głównie, aby sprawdzić czy potrzebne są bardziej precyzyjne wytyczne, dotyczące ubioru. Status federacji nakazuje jej pozostać neutralną politycznie. Z kolei Międzynarodowy Kodeks Sportowy zabrania umieszczania politycznych treści na samochodach, nie wspominając nic o ubiorze kierowców.

AKTUALIZACJA: FIA nie rozpocznie dochodzenia. Doprecyzowane zostaną wytyczne dotyczące ubioru kierowców w trakcie oficjalnych części wyścigowego weekendu.