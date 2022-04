Kontrakt czterokrotnego mistrza kończy się w tym roku. Vettel przyznał ostatnio, że nie wie jeszcze, jaką podejmie decyzję w sprawie swojej przyszłości, jednocześnie przyznając, że nie może zbyt długo zwlekać z odpowiedzią.

Niemiec wyjaśnił również, że na jego decyzję wpłyną postępy zespołu w trakcie tego roku. Szef Astona Mike Krack rozumie, że niemiecki kierowca chce, aby zespół rozwiną się, jak najbardziej może, zanim podpisze długoterminowy kontrakt.

- Jeśli masz takiego kierowcę, jak Sebastian Vettel, musisz mu dać odpowiedni samochód, na jaki zasługuje. Bylibyśmy głupcami nie próbując go zatrzymać - tłumaczy Krack.

- W 100 % rozumiem jego komentarze. Chce widzieć postępy, chce widzieć samochód jadący z przodu stawki, ponieważ nie jest kierowcą, który chce walczyć o 18. czy 16. miejsce.

Mike Krack miał okazję pracować z Sebastianem Vettelem w Sauberze, kiedy Niemiec był na początku swojej kariery. Szef ekipy z Silverstone jest pod wrażeniem etyki pracy 34-latka.

- Każda pora dnia jest odpowiednia dla niego do pracy. Współpraca z nim to sama przyjemność, jest oprócz tego miłym facetem i wie, jakie są nasze ograniczenia. Jednocześnie nie przestaje naciskać i motywować, aby wynieść najwięcej z tego, co mamy.

Po sobotnim sprincie Vettel przyznał, że trudno mu na chwilę obecną utrzymać szybsze samochody za sobą.

- Ciągnął się za mną cały pociąg. Zaczęli mnie wyprzedzać jeden po drugim, kiedy ja walczyłem z oponami - stwierdził czterokrotny mistrz świata.

- Oczywiście znamy nasze ograniczenia. Wiemy, co możemy zrobić jutro, aby zniwelować straty. Nie jesteśmy daleko od punktów. Kto wie, czy nie zaskoczy nas pogoda? Musimy działać przebiegle - podsumował reprezentant Astona Martina.