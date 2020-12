Kraksa Albona i pies na torze

W drugiej próbie na miękkich oponach Lewis Hamilton wykręcił 1.28,971, wyprzedzając o 0,347 sekundy Maxa Verstappena, który uzyskał czas na średnio twardych slickach. Valtteri Bottas uzupełnił czołową trójkę (+0,365).

Sesję rozpoczęto przy temperaturze powietrza i asfaltu, wynoszącej 26 stopni. Poza Giovinazzim i Norrisem (C2), wszyscy wyjechali na prototypowych oponach Pirelli - C3 na sezon 2021.

Kimi Räikkönen rozpoczął od 1.33,213. Valtteri Bottas stwierdził, że samochód ściąga w prawo - i znalazł się poza torem na zakręcie 6. Antonio Giovinazzi przejął prowadzenie po 1.31,832. Alex Albon uzyskał 1.31,338, Carlos Sainz - 1.30,989.

Max Verstappen, drugi na testowych oponach (1.31,003) miał pretensje do wyprzedzanego Sergio Péreza (- Widzieliście to?). Pierre Gasly narzekał na Valtteriego Bottasa (- Co on do diabła robi?). Na oponach bez oznaczenia Bottasowi zmierzono 1.35,801. Hamilton był wolniejszy o sekundę.

Ferrari wyjechały na C3. Charles Leclerc pojawił się na trzecim miejscu (1.31,032), Sebastianowi Vettelowi skreślono czas 1.31,038.

Od 21 minuty prowadził Kimi Räikkönen (1.30,928 na C3). Trzy minuty później Max Verstappen poprawił na 1.29,318 (C3). Na drugiej pozycji zmieniali się Albon (1.30,014), Gasly (1.29,827) i Pérez (1.29,539).

Rozpoczęto symulację kwalifikacji na Pirelli z czerwonym paskiem. W 39 minucie Daniel Ricciardo przejął P3 (1.29,603). Sebastian Vettel narzekał na duże wibracje pod koniec prostych. Max Verstappen ustanowił rekord pierwszego sektora, ale nie poprawił czasu.

Sergio Pérez, nadal drugi, na C4 zszedł do 1.29,403. Szybszy był Valtteri Bottas, nowy rekordzista pierwszego sektora (1.29,336). Carlos Sainz poprawił rekord pierwszej części toru, gdy w 47 minucie ukazała się czerwona flaga.

Alex Albon, który właśnie wyprzedził Gasly'ego, na ostatnim zakręcie wyjechał poza tor, wykonał obrót i uderzył prawą stroną RB16 w barierę . Wartość przeciążenia spowodowała skierowanie Alexa na badania do centrum medycznego.

W 58 minucie otwarto pit lane i niemal natychmiast wróciła czerwona flaga - z powodu psa, który wybiegł na tor. Sebastian Vettel zaśpiewał przez radio Who let the dogs out? - Gdybym wiedział, że wpuszczają psy, zabrałbym mojego...

Wznowienie jazd nastąpiło o godz. 19.03. Lewis Hamilton, po drugim sektorze ustępujący Verstappenowi o 0,007 sekundy, napotkał Pierre Gasly'ego i znalazł się na P6 (1.29,589).

Kierowcy Ferrari ponownie otrzymali prototypowe opony. 13 minut przed końcem Hamilton wykonał jeszcze jedną próbę na C4 i zszedł do 1.28,971.