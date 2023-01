Hamilton jeździ w barwach Mercedesa od 2013 roku, a obecna umowa wiążę go z zespołem do końca nadchodzącego sezonu.

Obie strony nie mają wątpliwości co do chęci dalszej współpracy. Jeszcze w trakcie kampanii 2022 zapowiadały, że rozmowy na temat kontraktu odbędą się wczesną zimą. Jednak Wolff i Hamilton nie widzieli się od czasu finału sezonu.

Szef zespołu zapewnia jednak, że okazja do rozmów pojawi się przed lutowym odsłonięciem nowego W14, a negocjacje nie powinny trwać dłużej niż kilka godzin, głównie ze względu na doskonałe relacje łączące Hamiltona z ekipą.

- Mamy na to cały rok - przypomniał Wolff. - W ciągu ostatnich 10 lat nasze relacje tak się rozwinęły, że to tylko kwestia jego fizycznego powrotu do Europy.

- Potem się spotkamy, trochę poprzepychamy i wyjdziemy z pokoju po kilku godzinach z białym dymem w tle.

Nowa umowa najprawdopodobniej zawarta będzie na okres dwóch lat, ale sam kierowca nie widzi powodów do rozmyślania o emeryturze.

- Szczerze mówiąc, nie nakładam sobie żadnych ograniczeń - mówił Hamilton jeszcze w trakcie sezonu 2022. - Planuję podpisać z zespołem wieloletnią umowę. Nie wiem, co będzie za pięć lat. Wydaje mi się, że próbujemy z zespołem się nad tym zastanowić.

- Jest jeszcze wiele rzeczy, które możemy wspólnie osiągnąć. Nie wiem tylko, ile to będzie trwało.