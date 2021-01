Historia negocjacji kontraktowych Lewisa Hamiltona z Mercedesem ciągnie się w nieskończoność. Brytyjczyk wciąż nie przedłużył umowy z zespołem, a sezon F1 2021 rusza już w marcu.

- Nie jesteśmy daleko od sfinalizowania nowej umowy powiedział szef zespołu Mercedesa, Toto Wolff, w rozmowie udzielonej dla stacji RTL.

Poproszony o konkretniejsze informacje, odparł: - Wkrótce to elastyczne określenie. Wkrótce.

W kilku niedawnych wywiadach przekazywał, że ostatecznym terminem na złożenie podpisów na umowie jest data wyjazdu na testy przedsezonowe w Bahrajnie.

- Wiemy, że ostateczny termin to dzień wyjazdu do Bahrajnu, ale do tego czasu wszystko załatwimy - dodał.

Przyznał, że tym razem to już prawdopodobnie nie będzie trzyletni kontrakt.

- Nie sądzę - dodał. - Dyskutujemy, jaki jest właściwy czas trwania umowy, musimy mieć na to otwarte oczy. Lewis jest niezwykle ważny nie tylko dla zespołu, ale generalnie dla marki Mercedes, To również przyjaźń. Jednak krajobraz się zmienia.

Nowe przepisy na sezon 2022 oraz ograniczenia budżetowe „mają wpływ na rozmowy”.

- W przyszłym roku nastąpi duża zmiana przepisów, są również ograniczenia budżetowe, które mocno odbijają się na nas, bowiem jesteśmy sporym zespołem. Wszystko sprowadza się do szczegółów. Nie chcemy być pod presją. Kontrakt musi być rozsądny i nie jesteśmy daleko od porozumienia.

Ponownie zaprzeczył, że możliwość zatrudnienia George’a Russella jest używana, jako karta przetargowa.

- Trzeba jasno podkreślić, mamy na to zbyt mocne relacje. Chodzi po prostu o podjęcie jak najlepszej decyzji dla Lewisa i zespołu. George Russell odegra rolę w naszym składzie w przyszłości. Musi nam zaufać oraz być cierpliwym. Teraz koncentrujemy się na naszych obecnych kierowcach, czyli na Valtterim i Lewisie, a co wydarzy się w przyszłości, to zobaczymy - zakończył.