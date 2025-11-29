Kto zdobędzie mistrzostwo F1? Kucharczyk typuje

Rywalizacja o mistrzowski tytuł Formuły 1 w 2025 roku bardzo mocno zacieśniła się po decyzji sędziów o dyskwalifikacji obu McLarenów z wyników GP Las Vegas.

Kierowcy brytyjskiego zespołu zostali zdyskwalifikowani za zbyt mocne zużycie deski znajdującej się pod bolidem co oznaczało, że Lando Norris stracił uzyskane przez siebie drugie, a Oscar Piastri czwarte miejsce (odpowiednio 18 i 12 punktów).

To spowodowało, że przed dwoma ostatnimi rundami w Katarze i Abu Zabi rywalizacja o mistrzowski tytuł nabrała rumieńców, bowiem lider klasyfikacji generalnej (Norris) ma aktualnie 24 punkty przewagi zarówno nad Piastrim, jak i Maxem Verstappenem, który wygrał zmagania w stolicy hazardu i zalicza solidną końcówkę sezonu.

To sprawia, że prawdopodobnie dopiero w Abu Zabi dowiemy się, kto będzie tegorocznym mistrzem świata, co jest miłą odmianą po kilku latach hegemonii Verstappena, zdobywającego tytuły mistrzowskie na kilka wyścigów przed końcem sezonu.

Kilka słów o finiszu tegorocznej rywalizacji w F1 powiedział nam Tymoteusz Kucharczyk, z którym mieliśmy kilka dni temu okazję porozmawiać o jego przyszłości w motorsporcie i walce o fotel na zapleczu Formuły 1.

Motorsport.com: Kogo uważasz za faworyta do zdobycia tytułu mistrza świata F1 w sezonie 2025? Jak wiemy w ostatnim wyścigu w Las Vegas wygrał Max Verstappen, a oba McLareny zostały zdyskwalifikowane za zbyt duże zużycie deski pod bolidem, co otworzyło walkę o mistrzostwo świata na nowo.

Tymoteusz Kucharczyk: Wydarzenia z Las Vegas na pewno wstrząsnęły światem F1. Z wielkim zapałem czekam na finał sezonu. Do końca zostały dwie rundy, które odbędą się tydzień po tygodniu, więc nie ma dużo czasu na zmiany.

Jest trzech rywali o mistrzostwo i jak mam być szczery, patrząc na to, jak wyglądał wyścig w Las Vegas, gdzie Max Verstappen zdołał wygrać, nie posiadając najszybszego bolidu, są nadzieje, że Holender będzie jeszcze w stanie to wyrwać.

Tory takie jak Abu Zabi czy Katar zazwyczaj promują najszybsze bolidy, który zdecydowanie ma McLaren, więc pod tym względem Maxowi będzie bardzo ciężko odrobić te straty, ale nigdy nie można go wykluczać.

Jestem bardzo ciekawy, ale ostatecznie myślę, że jeden z McLarenów to dowiezie niezależnie, czy będzie to Oscar Piastri czy Lando Norris. Bardziej stawiałbym na Norrisa, bo podczas ostatnich rund pokazał, że jest dużo bardziej konsekwentny.

Nie zmienia to faktu, że Verstappen cały czas się czai. Liczę na walkę do ostatniego wyścigu, bo my, fani motorsportu i Formuły 1 wszyscy na to liczymy.

Motorsport.com: To byłoby najlepsze rozwiązanie. Dobrze pamiętamy 2021 rok i te emocje związane z walką na ostatnim okrążeniu Maxa Verstappena z Lewisem Hamiltonem.

Tymoteusz Kucharczyk: Wszyscy liczymy, że to się powtórzy. Szczególnie po ostatnich paru latach dominacji Maxa, ten sezon jest przełomowy, ale zobaczymy, jak to wyjdzie. Miejmy nadzieję, że będziemy mogli oglądać dobre ściganie, a emocje będą nam towarzyszyły do samego końca.

Tymek Kucharczyk, HMD Motorsports Autor zdjęcia: Penske Entertainment