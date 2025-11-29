Wszystkie serie
Zasubskrybuj

Zarejestruj się za darmo

  • Szybki dostęp do ulubionych artykułów

  • Zarządzanie powiadomieniami o najświeższych wiadomościach i ulubionych kierowcach

  • Wyraź swoją opinię poprzez komentowanie artykułów

Motorsport prime

Poznaj kontent premium
Zasubskrybuj

Edycja

Polska Polska
Formuła 1 GP Kataru

Kto zdobędzie mistrzostwo F1? Kucharczyk typuje

Tymoteusz Kucharczyk podczas rozmowy z Motorsport.com wskazał, kto według niego jest faworytem do zdobycia mistrzowskiego tytułu F1 w 2025 roku.

Kamil Domagalski
Edytowano:
Lando Norris, McLaren, Oscar Piastri, McLaren, Max Verstappen, Red Bull Racing

Lando Norris, McLaren, Oscar Piastri, McLaren, Max Verstappen, Red Bull Racing

Autor zdjęcia: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Rywalizacja o mistrzowski tytuł Formuły 1 w 2025 roku bardzo mocno zacieśniła się po decyzji sędziów o dyskwalifikacji obu McLarenów z wyników GP Las Vegas.

Kierowcy brytyjskiego zespołu zostali zdyskwalifikowani za zbyt mocne zużycie deski znajdującej się pod bolidem co oznaczało, że Lando Norris stracił uzyskane przez siebie drugie, a Oscar Piastri czwarte miejsce (odpowiednio 18 i 12 punktów).

To spowodowało, że przed dwoma ostatnimi rundami w Katarze i Abu Zabi rywalizacja o mistrzowski tytuł nabrała rumieńców, bowiem lider klasyfikacji generalnej (Norris) ma aktualnie 24 punkty przewagi zarówno nad Piastrim, jak i Maxem Verstappenem, który wygrał zmagania w stolicy hazardu i zalicza solidną końcówkę sezonu.

To sprawia, że prawdopodobnie dopiero w Abu Zabi dowiemy się, kto będzie tegorocznym mistrzem świata, co jest miłą odmianą po kilku latach hegemonii Verstappena, zdobywającego tytuły mistrzowskie na kilka wyścigów przed końcem sezonu.

Kilka słów o finiszu tegorocznej rywalizacji w F1 powiedział nam Tymoteusz Kucharczyk, z którym mieliśmy kilka dni temu okazję porozmawiać o jego przyszłości w motorsporcie i walce o fotel na zapleczu Formuły 1.

Przeczytaj również:

Motorsport.com: Kogo uważasz za faworyta do zdobycia tytułu mistrza świata F1 w sezonie 2025? Jak wiemy w ostatnim wyścigu w Las Vegas wygrał Max Verstappen, a oba McLareny zostały zdyskwalifikowane za zbyt duże zużycie deski pod bolidem, co otworzyło walkę o mistrzostwo świata na nowo. 

Tymoteusz Kucharczyk: Wydarzenia z Las Vegas na pewno wstrząsnęły światem F1. Z wielkim zapałem czekam na finał sezonu. Do końca zostały dwie rundy, które odbędą się tydzień po tygodniu, więc nie ma dużo czasu na zmiany.

Jest trzech rywali o mistrzostwo i jak mam być szczery, patrząc na to, jak wyglądał wyścig w Las Vegas, gdzie Max Verstappen zdołał wygrać, nie posiadając najszybszego bolidu, są nadzieje, że Holender będzie jeszcze w stanie to wyrwać.

Tory takie jak Abu Zabi czy Katar zazwyczaj promują najszybsze bolidy, który zdecydowanie ma McLaren, więc pod tym względem Maxowi będzie bardzo ciężko odrobić te straty, ale nigdy nie można go wykluczać.

Jestem bardzo ciekawy, ale ostatecznie myślę, że jeden z McLarenów to dowiezie niezależnie, czy będzie to Oscar Piastri czy Lando Norris. Bardziej stawiałbym na Norrisa, bo podczas ostatnich rund pokazał, że jest dużo bardziej konsekwentny.

Nie zmienia to faktu, że Verstappen cały czas się czai. Liczę na walkę do ostatniego wyścigu, bo my, fani motorsportu i Formuły 1 wszyscy na to liczymy.

Motorsport.com: To byłoby najlepsze rozwiązanie. Dobrze pamiętamy 2021 rok i te emocje związane z walką na ostatnim okrążeniu Maxa Verstappena z Lewisem Hamiltonem.

Tymoteusz Kucharczyk: Wszyscy liczymy, że to się powtórzy. Szczególnie po ostatnich paru latach dominacji Maxa, ten sezon jest przełomowy, ale zobaczymy, jak to wyjdzie. Miejmy nadzieję, że będziemy mogli oglądać dobre ściganie, a emocje będą nam towarzyszyły do samego końca.

Tymek Kucharczyk, HMD Motorsports

Tymek Kucharczyk, HMD Motorsports

Autor zdjęcia: Penske Entertainment

Przeczytaj również:

Udostępnij lub zapisz ten artykuł

Poprzedni artykuł Pierwsza porażka Verstappena
Następny artykuł Niespodziewana forma Mercedesa

Najciekawsze komentarze
Więcej o
Kamil Domagalski
Niespodziewana forma Mercedesa

Niespodziewana forma Mercedesa

Prime
Formuła 1
Prime
Formuła 1
GP Kataru
Niespodziewana forma Mercedesa
Piastri odrodził się w Katarze

Piastri odrodził się w Katarze

Prime
Formuła 1
Prime
Formuła 1
GP Kataru
Piastri odrodził się w Katarze
F1 na żywo: Kwalifikacje do sprintu w Katarze

F1 na żywo: Kwalifikacje do sprintu w Katarze

Formuła 1
Formuła 1
GP Kataru
F1 na żywo: Kwalifikacje do sprintu w Katarze
Więcej o
Tymoteusz Kucharczyk
Kucharczyk: Celem cały czas jest F2

Kucharczyk: Celem cały czas jest F2

FIA F2
FIA F2
Kucharczyk: Celem cały czas jest F2
Jeszcze przyjdzie czas na zwycięstwo

Jeszcze przyjdzie czas na zwycięstwo

Prime
Inne serie wyścigowe
Prime
Inne serie wyścigowe
Jeszcze przyjdzie czas na zwycięstwo
Kucharczyk: Dam z siebie wszystko

Kucharczyk: Dam z siebie wszystko

Inne serie wyścigowe
Inne serie wyścigowe
Kucharczyk: Dam z siebie wszystko

Najnowsze wiadomości

Niespodziewana forma Mercedesa

Niespodziewana forma Mercedesa

Prime
Formuła 1
Prime
F1 Formuła 1
GP Kataru
Niespodziewana forma Mercedesa
Walka trwa

Walka trwa

WRC
WRC WRC
Rajd Arabii Saudyjskiej
Walka trwa
Kto zdobędzie mistrzostwo F1? Kucharczyk typuje

Kto zdobędzie mistrzostwo F1? Kucharczyk typuje

Formuła 1
F1 Formuła 1
GP Kataru
Kto zdobędzie mistrzostwo F1? Kucharczyk typuje
Neuville liderem

Neuville liderem

Prime
WRC
Prime
WRC WRC
Rajd Arabii Saudyjskiej
Neuville liderem

Prime

Poznaj pakiet premium
Niespodziewana forma Mercedesa

Niespodziewana forma Mercedesa

Prime
Formuła 1
Prime
Formuła 1
GP Kataru
Autor Kamil Domagalski
Niespodziewana forma Mercedesa
Pierwsza porażka Verstappena

Pierwsza porażka Verstappena

Prime
Formuła 1
Prime
Formuła 1
GP Kataru
Autor Maciej Klaja
Pierwsza porażka Verstappena
Piastri odrodził się w Katarze

Piastri odrodził się w Katarze

Prime
Formuła 1
Prime
Formuła 1
GP Kataru
Autor Kamil Domagalski
Piastri odrodził się w Katarze
Minimalny błąd, drakońska kara

Minimalny błąd, drakońska kara

Prime
Formuła 1
Prime
Formuła 1
GP Kataru
Autor Kamil Domagalski
Minimalny błąd, drakońska kara
Zobacz więcej

Prosimy o kontakt

© 2025 Motorsport Network Wszelkie prawa zastrzeżone

Zarejestruj się za darmo

  • Szybki dostęp do ulubionych artykułów

  • Zarządzanie powiadomieniami o najświeższych wiadomościach i ulubionych kierowcach

  • Wyraź swoją opinię poprzez komentowanie artykułów

Motorsport prime

Poznaj kontent premium
Zasubskrybuj

Edycja

Polska Polska
Filtry