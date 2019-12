Kubica bierze winę za jeden wypadek

Inspirujący powrót Polaka do F1 zakończy się w następny weekend w Grand Prix Abu Zabi, choć jest wiązany z rolą kierowcy rezerwowego w sezonie 2020.

To był ciężki rok dla Kubicy. Trafił do zespołu Williams, trapionego licznymi problemami.

Oprócz bardzo słabych osiągów FW42, skarżył się na mocno nieregularny samochód.

Rozbił się m.in. w Baku i w miniony weekend w Brazylii, ale winę na siebie bierze tylko kraksę, która miała miejsce podczas kwalifikacji w Japonii.

- Wypadek w Japonii to był mój błąd - powiedział Kubica. - Z tych trzech incydentów obwiniam się tylko za jeden.

- W Baku to był cud, że nie rozbiłem się już wcześniej - dodał. - Nie ma sensu teraz wracać do szczegółów, ale biorąc pod uwagę sytuację, w jakiej wtedy byliśmy, to cud, że wcześniej nic mi się nie stało.