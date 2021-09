Idea rozgrywania sprintów pojawiła się w minionym roku. Wtedy sprzeciw wyraziły zespoły, ponieważ włodarze F1 forsowali odwracanie kolejności startowej. Pomysł wrócił w bieżącym sezonie i zatwierdzono zmianę formatu trzech wyścigowych weekendów - na Silverstone, Monzy i Interlagos.

Kubica niespodziewanie miał okazję spróbować nowego formatu we włoskiej „Świątyni Prędkości”. Polak zastąpił Kimiego Raikkonena, który pauzował z powodu pozytywnego wyniku testu na obecność koronawirusa. Rezerwowy Alfa Romeo Racing Orlen w sprincie zajął osiemnastą pozycję.

Pytany przez Motorsport.com o swoją opinię na temat odmienionego formatu, Kubica przyznał, że z jego punktu widzenia sprint nie jest najlepszym pomysłem.

- Szczerze mówiąc, mam mieszane odczucia - powiedział Kubica. - Prawdopodobnie ze względu na moją rolę i całą sytuację, pomysł mniej mi się podoba. Pewnie z punktu widzenia kibica jest lepiej. Nie wiem. Musicie spytać fanów. Oni otrzymują więcej „akcji”.

Polski kierowca ma w padoku opinię „pracusia”, doskonale rozumiejącego techniczną stronę Formuły 1. Format ze sprintem skraca czas, który zespoły mogą poświęcić na odpowiednie ustawienie samochodów.

- Z technicznego punktu widzenia Formuła 1 polega na dążeniu do maksimum wydajności twojego pakietu i pracy nad najdrobniejszymi szczegółami. Jeśli tworzysz format zmuszający do zamrożenia samochodu po godzinnym treningu, a potem masz jeszcze dwa dni jazdy, zabierasz dużą część Formuły 1, w której się zakochałem - i nadal kocham - gdy po raz pierwszy do niej dołączyłem.

- Jazda samochodem jest wspaniała, ale dla mnie praca z zespołem nad detalami i znalezienie tego „czegoś” chwilami dawało większą satysfakcję. Rozmowy z ludźmi, poprawianie samochodu w trakcie weekendu i dążenie do wyniku. Kiedy zamrozisz ustawienia w piątek, znika ogromna część technicznego aspektu Formuły 1 - wyjaśnił Robert Kubica.

