PKN Orlen w tym roku był sponsorem tytularnym zespołu Alfa Romeo Racing. W ramach tej współpracy kierowcą rezerwowym i testowym ekipy z Hinwil był Robert Kubica.

Jest wiele spekulacji czy powyższa kooperacja będzie kontynuowana w sezonie 2021.

Prawdopodobnie tak, na co wskazał szef Alfy Romeo Racing Orlen - Frederic Vasseur w wywiadzie, udzielonym dla gazety Blick.

Vasseur, pytany, co uważa za największy sukces, swój i zespołu w tym ciężkim roku naznaczonym pandemią koronawirusa, odparł: - To, że wszyscy nasi partnerzy zostają. Również kierowca rezerwowy Robert Kubica i sponsor tytularny Orlen. Byli zadowoleni ze wszystkiego, co robiliśmy w tym trudnym sezonie. To samo odnosi się do właścicieli zespołu, którzy motywują nas od lat.

- To jest świetna wiadomość dla naszych pracowników z każdego działu, którzy ponownie dadzą z siebie wszystko. Wiemy, że musimy poprawić się w każdym obszarze - dodał.

W sezonie 2019 Kimi Raikkonen i Antonio Giovinazzi zdobyli dla Alfy Romeo 57 punktów, a w tym tylko osiem. Podobnie jak w zeszłym roku zespół zajął ósme miejsce w klasyfikacji konstruktorów.

Vasseur zapytany przez Rogera Benoita, czy słabsze osiągi ich bolidu, które przełożyły się na gorszy dorobek punktowy, wynikały głównie z niekonkurencyjnej jednostki napędowej Ferrari, odparł: - To jest twoja interpretacja, ale nie mogę się z tobą nie zgodzić. Nie wiem, jaki to był procent, ale traciliśmy między 0,3s a 0,4s na okrążeniu do naszych rywali.

Kontrakt z Ferrari na dostawy silników dla Alfy Romeo obowiązuje jeszcze na przyszłoroczne mistrzostwa.

- Z Ferrari jesteśmy związani do końca 2021 roku. Potem zobaczymy co dalej, bowiem kolejna umowa powinna zostać zawarta na lata 2022-2026, kiedy pojawią się nowe samochody - przekazał.

Naciskany, czy jednak nadal będzie to współpraca techniczna z Ferrari, odparł: - Nigdy nie mów nigdy. To jak z małżeństwem. Nikt nie daje ci gwarancji, że zostaniesz z tą samą kobietą na zawsze, jak ja (śmiech). Musimy zadać sobie pytanie, jaka jest najlepsza oferta? Do tej pory Ferrari było solidnym partnerem.