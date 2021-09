Czterokrotny mistrz świata nie wykorzystał jeszcze opcji przedłużenia kontraktu z brytyjskim zespołem, co rodzi różnego rodzaju plotki transferowe.

Gdyby 4-krotny mistrz świata zdecydowałby się na opuszczenie F1, ekipa z Silverstone musiałaby znaleźć zastępcę.

Mówi się o tym, że Daniel Ricciardo może opuścić McLarena po tym sezonie. Australijczyk przez większość sezonu jeździł w kratkę. 32-latek ostatnio jednak odnalazł tempo i notuje dobre występy. Kierowca z Perth do dzisiejszego wyścigu wystartuje z drugie pola i może powalczyć o zwycięstwo. Znakomite rezultaty mogą być sygnałem dla ekipy z Woking, aby przedłużyć kontrakt z zawodnikiem.

Na rynku znajduje się wielu młodych kierowców takich, jak Nyck de Vries, czy Oscar Piastri. Lawrence Stroll jednak nigdy nie miał zaufania do nowicjuszy i wolał postawić na doświadczenie.

Nico Hulkenberg jest kierowcą rezerwowym brytyjskiego zespołu. Jednak Niemiec otwarcie powiedział, że nie widzi szans na powrót do F1 na pełen etat.

Hipoteza, która częściowo pasowałby do polityki Astona Martina jest zatrudnienie Roberta Kubicy. Polak po latach ofert last minute i sezonie za kierownicą niereprezentacyjnego Williamsa mógłby rozważać ofertę powrotu do stawki na wysokim poziomie. 36-latek ma po swojej stronie wiedzę techniczną i doświadczenie, które mogłoby zainteresować władze zespołu.

Umowa z Alfą Romeo niedługo wygaśnie, a perspektywy na sezon 2022 nie są jasne, więc front pozostaje otwarty.