Kubica nie rozmawiał z Alfą Romeo

Plotki o negocjacjach z ekipą z Hinwill pojawiły się na początku tygodnia. Przedstawiciel zespołu miał gościć w Warszawie i spotkać się z menagmentem Kubicy.

Polak, w rozmowie udzielonej dla TVP Sport, zaprzeczył tym doniesieniom.

- Nie rozmawiałem z Alfą Romeo. Gdyby byli zainteresowani współpracą ze mną, to pewnie byśmy pomawiali. Alfa Romeo nie musi jechać do Warszawy, aby rozmawiać ze mną – powiedział Kubica tuż przed Grand Prix Stanów Zjednoczonych.

- To co się dzieje w Warszawie, niekoniecznie musi być związane z Robertem Kubicą – dodał Polak.

Gdyby faktycznie przedstawiciele zespołu pojawili się w Warszawie, to może również wskazywać na negocjacje o współpracy z PKN Orlen, który chce pozostać w Formule 1. Należy to jednak traktować z dużym dystansem. Alfa Romeo współpracuje w Formule 1 z koncernem Shell co raczej zamyka możliwość porozumienia z Orlenem.