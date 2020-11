Robert Kubica w sezonie 2020 pełni rolę kierowcy rezerwowego w zespole Alfa Romeo Racing Orlen. Polak pracuje też jako kierowca symulatora, pomagając w rozwijaniu samochodu C39 i w przygotowaniach do kolejnych grand prix.

- Częścią moich zadań w Alfie Romeo Racing Orlen jest rola kierowcy rezerwowego oraz praca w symulatorze. To jest nowe narzędzie w naszym zespole. W Formule 1 przy ograniczeniach testów, symulatory stały się jeszcze ważniejsze - powiedział Robert Kubica.

- Symulator jest jedyną szansą na testy w trakcie sezonu. Można sprawdzić różne komponenty, strategie i geometrie - kontynuował. - Wiem, że nowa generacja symulatorów może też odtwarzać duże przeciążenia, ale nie jest to konieczne. Ważne jest, aby bodźce które otrzymują ciało i mózg w symulatorze, były jak najbliższe odczuciom towarzyszącym nam w rzeczywistości [na torze].

- Często, prawdziwy wyścig odbywa się w fabrykach. Trzeba cały czas pracować i naciskać. Jeśli to przerwiesz, zaczniesz tracić do rywali. Walka w Formule 1 jest teraz bardzo, bardzo ciężka i dotyczy to również symulatorów - zakończył.

Andreu Nadal, inżynier Saubera, dodaje: - To potężne narzędzie do celów inżynieryjnych, które pomaga nam w zbieraniu informacji potrzebnych do rozwijania samochodu oraz np. gdy wybieramy się na nowe tory