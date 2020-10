Robert Kubica. Który w tym roku łączy starty w DTM z rolą kierowcy rezerwowego i testowego w ekipie Alfa Romeo Racing Orlen, komentuje obecną sytuację Sebastiana Vettela.

- To jest Formuła 1. Może być w niej bardzo fajnie, ale ludzie szybko zapominają kim jesteś i jakie są twoje możliwości - powiedział Robert Kubica dla speedweek.com w odniesieniu do sytuacji Vettela w królowej sportów motorowych.

Polak sam doświadczył tego w sezonie 2019, jeżdżąc bardzo słabym samochodem Williamsa.

- Wiele osób ocenia cię po ostatnim wyścigu. Tak jest najłatwiej, ale wcale nie najlepiej. Ważny jest cały pakiet. Czasem nim dysponujesz, a czasem nie. W Red Bull Racing Vettel był we właściwym miejscu, we właściwym czasie. Walczył z Ferrari o tytuł, ale go nie zdobył. To właśnie pokazuje, że trzeba trafić w dobre miejsce, w odpowiednim momencie. Jako kierowca musisz wiedzieć, co możesz zrobić. Trzeba twardo stąpać po ziemi, być realistą i rozwijać się.

Polak rozumie w jakim położeniu znalazł się Vettel: - Nie ma łatwego sezonu i oczywiście szybko można wydać negatywną ocenę, jeśli spojrzy się tylko na wyniki. Jednak wciąż jest świetnym kierowcą, a przejście do innego zespołu może dać nowy impuls, przywrócić entuzjazm i frajdę.

- Jazda w Ferrari nigdy nie jest łatwa. Nie będzie również w Astonie Martinie, ale z nowym zespołem pojawiają się nowe wyzwania i nowe możliwości. Formuła 1 powinna być szczęśliwa, że ma go w stawce.