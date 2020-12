Jazdy odbyły się na torze Yas Marina, dwa dni po finale mistrzostw - Grand Prix Abu Zabi.

Podsumowanie testów: Pracowity test Alonso

Alfa Romeo Racing Orlen do wtorkowych jazd wystawiła dwóch kierowców, Roberta Kubicę i Calluma Ilota. Obaj pokonali łącznie 182 okrążenia.

Robert Kubica uzyskał czwarty rezultat.

- Zawsze dobrze jest spędzić czas prowadząc ten samochód, zwłaszcza mając możliwość zaliczenia całego dnia testów - powiedział Robert Kubica. - Ważne jest, aby dobrze wyczuć bolid. Od rana udało mi się złapać odpowiedni rytm, co pozwoliło na wykonanie dobrej pracy.

- Długi i intensywny sezon dobiegł końca. Chciałbym podziękować wszystkim chłopakom i dziewczynom z Alfa Romeo Racing Orlen za pracę, którą wykonali przez cały rok, to była niesamowita robota - dodał.

Callum Ilott miał ósmy czas. Tuż po testach został potwierdzony, jako kierowca rezerwowy Ferrari na sezon 2021.

- To był niesamowity dzień, poprowadziłem wspaniały samochód - powiedział Ilott. - Jestem wdzięczny Alfie Romeo Racing Orlen i Akademii Kierowców Ferrari za możliwość dzisiejszej jazdy. Pokonaliśmy 93 okrążenia, to niezły dystans i pracowity dzień dla zespołu. Naprawdę mi się podobało. Potrzebna była duża koncentracja, aby utrzymać poziom, w tak potężnym samochodzie, ale było naprawdę w porządku. Wierzę, że w przyszłości będę miał więcej okazji do jazdy tym bolidem.