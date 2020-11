Kubica pojedzie w Bahrajnie i Abu Zabi

Kubica po raz ostatni jeździł bolidem Alfy Romeo podczas pierwszego treningu przed Grand Prix 70-lecia. Przejął wtedy C39 Antonio Giovinazziego. Na Silverstone polski kierowca wykręcił dziewiętnasty czas.

Napięte terminarze Deutsche Tourenwagen Masters i F1 uniemożliwiały kolejne występy. Sezon DTM dobiegł końca i Kubica będzie miał okazję sprawdzić, jak sprawuje się samochód Alfy.

W rozmowie z Janem Piaseckim z TVP Sport, 35-latek potwierdził, że wystąpi w pierwszych treningach przed Grand Prix Bahrajnu i Abu Zabi.

- Nie będzie to łatwe zadanie. Minęło wiele czasu, odkąd po raz ostatni jeździłem samochodem F1. Było to na Silverstone, w sierpniu albo i w lipcu [w sierpniu podczas Grand Prix 70-lecia]. Minęło sporo miesięcy. Będę musiał przestawić się na jazdę bolidem Formuły 1.

- Będę starał się zebrać cenne informacje, tak by pomogły one zespołowi przygotować się na dany weekend, a mi zrozumieć, w jakim kierunku idzie bolid i co się zmieniło przez te kilka miesięcy.