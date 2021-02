Kubica pojeździ w Barcelonie

W poniedziałek C41 został odsłonięty na scenie Teatru Wielkiego w Warszawie. Po raz pierwszy w historii światowa premiera samochodu F1 odbyła się w Polsce. Obecni byli m.in. Kimi Raikkonen, Antonio Giovinazzi - kierowcy etatowi - oraz Robert Kubica, pełniący rolę rezerwowego.

Jeszcze w tym tygodniu C41 wyjedzie na tor. Zespół przeniósł się do Barcelony, gdzie jutro wykorzysta jeden - z dwóch - dzień filmowy. Jako pierwszy nową konstrukcję sprawdzi Kubica. Zgodnie z regulaminem Polak będzie mógł przejechać 100 km.

Podobnie jak w roku ubiegłym, Kubica ma pojawić się podczas wyścigowych weekendów w kilku piątkowych treningach. Dokładny program nie jest w tej chwili znany. Dodatkową komplikacją jest skrócenie zajęć z 90 do 60 minut.

- Porozmawiamy o tym, jak to będzie wyglądało - mówił w poniedziałek Kubica. - To nie będzie łatwa dyskusja. Byłem kierowcą wyścigowym i wiem, jak ważny jest czas spędzony w samochodzie, dlatego nie jestem zbyt chętny do odbierania sesji treningowych naszym zawodnikom. Oczywiście, kiedy nadarzy się okazja do jazdy, nie odmówię.

Poza obowiązkami w F1 przed Kubicą rywalizacja „na długim dystansie”. 36-latek zaliczy sezon European Le Mans Series w klasie LMP2 wraz z Team WRT.