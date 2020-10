W sezonie 2020 Kubica jest kierowcą rezerwowym w Alfie Romeo Racing Orlen. Do tego startuje w DTM. W miniony weekend na torze w Zolder zdobył swoje pierwsze podium w serii.

Pytany o perspektywy na sezon 2021, odparł: - To trudne pytanie. DTM zmieni nieco swoje DNA, ale nadal będzie oferowało wyścigi na wysokim poziomie. Zobaczę, jakie są możliwości i co chciałbym robić.

- Musimy poczekać, ponieważ koronawirus wszystko opóźnił i wciąż potrzebujemy trochę czasu na podjęcie decyzji - kontynuował.

Polak został poproszony również o porównanie Formuły 1, tej, którą opuścił pod koniec 2010 roku, do obecnej.

- Największą zmianą jest prawdopodobnie różnica w podejściu do kwalifikacji i wyścigu - przekazał dla formule1.nl. - W przeszłości nie była tak znaczna. Można było cisnąć. Samochód był lżejszy o 130 kilogramów. Mieliśmy mniej paliwa, które teraz jest zatankowane na cały wyścig. To ogromna różnica.

- Czasami ograniczenie tempa jest sposobem na najszybsze dotarcie do mety, chociaż brzmi to paradoksalnie. Trzeba się bardziej kontrolować, co nie jest takie naturalne.

- W innych niższych klasach trzeba wyciągnąć jak najwięcej, ale w Formule 1 chwilami należy się ograniczać, aby uzyskać dobry wynik - zakończył.