Polak, który jest kierowcą rezerwowym i testowym ekipy z Hinwil, uczestniczył już w tym roku w piątkowych treningach w Styrii, na Węgrzech, w Wielkiej Brytanii i Bahrajnie.

Kubica przejmie samochód Antonio Giovinazziego. Włoch wróci do C39 na pozostałą część najbliższego weekendu wyścigowego, już ostatniego w sezonie 2020. Natomiast w następnym tygodniu, we wtorek, Robert weźmie udział w testach F1 na torze Yas Marina, wraz z potwierdzonym już wcześniej przez Alfę Romeo Callumem Ilottem, juniorem Ferrari.

- Za każdym razem, kiedy jeżdżę tym samochodem, jest to okazja na wniesienie czegoś nowego do zespołu - powiedział Robert Kubica. - Nie mogę doczekać się tego, po moim ostatnim występie w Bahrajnie, dwa tygodnie temu. Zasiadając często za kierownicą bolidu, mogę go lepiej wyczuć i zrozumieć, co jest pomocne dla zespołu. Obydwie sesje, trening i testy posezonowe, będą bardzo przydatne.