Kubica stawia na Racing Point?

Polak po sezonie 2019 opuścił Williamsa i szuka miejsca jako trzeci kierowca w jednej z ekip. Bardzo chętni do zatrudnienia Kubicy byli szefowie zespołu Haas, którzy liczyli na doświadczenie i umiejętności polskiego kierowcy. Co więcej, by połączyć pracę w symulatorze z realną jazdą, ekipa chciała przeznaczyć część piątkowych treningów dla Kubicy, co nie podobało się etatowym kierowcom zespołu.

Źródła portalu poinformowały jednak, że Kubica jest bardzo blisko podpisania umowy z ekipą Racing Point, gdzie będzie pomagał Lance'owi Strollowi i Sergio Perezowi. Właściciele zespołu pozwolą Polakowi także na starty w DTM.