Kubica drugi sezon z rzędu pełni w Hinwil rolę kierowcy rezerwowego i rozwojowego. Po rocznej przygodzie z Deutsche Tourenwagen Masters Polak skierował swoją karierę w stronę wyścigów długodystansowych. Wraz z Team WRT rywalizuje w European Le Mans Series.

Pomimo obowiązków związanych z ELMS, Kubica miał okazję zasiąść również za kierownicą samochodu Formuły 1. Zaliczył jeden trening przed Grand Prix Hiszpanii, ale i spędził dwa dni na sprawdzaniu nowych, 18-calowych opon Pirelli, szykowanych przez włoskiego producenta na sezon 2022. Biorąc pod uwagę, że była to jedyna sesja z udziałem Alfy Romeo, jazdy Kubicy były szczególnie ważne.

Pytany przez włoską edycją Motorsport.com o obecną rolę Kubicy w zespole, Vasseur odpowiedział:

- Zaliczył jeden trening i spędził dwa dni w Barcelonie, sprawdzając 18-calowe Pirelli - powiedział Vasseur. - Sami wiecie, jak ważna jest opinia Roberta oraz jak dobre są nasze relacje. Znam go 20 lat.

Poproszony o więcej szczegółów na temat prac Polaka z nowymi oponami, Vasseur odparł:

- W kwestii informacji zwrotnych przekazywanych zespołowi oraz zrozumienia samych opon poradził sobie bardzo dobrze. Jego opinie są świetne. Zawsze takie były i nadal są.

- Dla nas jego obecność w zespole jest niezwykle ważna. Bardzo dobrze rozumie osiągi samochodu i wyraża się jasno. To kluczowy aspekt, ponieważ wskazuje nam drogę do poprawy. To wielka wartość dodana - wyjaśnił Frederic Vasseur.