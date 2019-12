Kubica wygrał z przeciwnościami losu

Brytyjczyk, pośród swoich przemyśleń, odniósł się m.in. do Roberta Kubicy, który po tegorocznych mistrzostwach rozstał się z Williamsem.

- Żaden z tych „weteranów” nie chciał rozmawiać o podsumowaniu ich okresu spędzonego w Formule 1, ale Abu Zabi to również czas na pożegnania. Przynajmniej na razie mówimy do widzenia Robertowi Kubicy i Nico Hulkenbergowi - powiedział Ross Brawn. - W sezonie 2019 nie zanotowali wyników, które odzwierciedlałyby ich talent.

- Kubica z pewnością mógł wygrać więcej w Formule 1, gdyby nie ten straszny wypadek rajdowy w 2011 roku - kontynuował. - Jednak i tak wygrał z przeciwnościami losu. Tegoroczny punkt w Hockenheim symbolizuje to, co można osiągnąć swoją determinacją.

- Ścieżka kariery Hulkenberga była prostsza, ale pomimo dziewięciu sezonów w Formule 1, nie miał okazji pokazać do czego jest tak naprawdę zdolny - dodał. - Jestem pewien, że Nico czuje, iż ma tu niedokończony biznes. To determinuje go, aby znalazł sposób na powrót do Formuły 1 i udowodnił, co naprawdę może osiągnąć.

Przyszłość Nico Hulkenberga pozostaje bardzo niejasna. Natomiast Robert Kubica chce w nadchodzącym roku połączyć rolę kierowcy testowego w F1 ze startami w DTM.